„Bolsitempó, amit Magyar Péter művel!” – Takács Péter államtitkár a Mandinernek

A várólistás beavatkozások száma 40 ezerről 47 ezerre nőtt – hangzott el tavasszal egy szakmai konferencián. Hogy jön ez össze azzal, hogy több ezer szabad hely van a rendszerben?

Várólistáról műtétek esetében beszélünk, nem a járóbeteg-ellátásban. Akkor kell vezetni, ha az adott beavatkozásra hatvan napnál többet kell várakozni. Jelenleg országosan három ilyen típus van: csípő- és térdprotézisműtét, illetve kiterjesztett stabilizáló gerincműtét. Most már arra is van lehetőség, hogy a szomszédos vármegyébe szervezzünk át egy előjegyzési listán lévő beavatkozást, ha ott hamarabb sorra kerül az illető. Eddig több mint 1500-an éltek a lehetőséggel – ettől az újítástól még nagy előrelépést várunk. Egyébként várólistás műtétekből évente 225 ezret végzünk, ehhez mérten kell értékelni a várakozók számát.

Heves üzengetésbe keveredett Magyar Péterrel, aki sorra járta a kórházakat, és mostoha állapotokról számolt be. Felkészült a kormány a kánikulára?

A légtechnikával kapcsolatos hibákat a lehető leghamarabb el tudjuk hárítani, csak erre félretettünk 1,5 milliárd forintot. Az egyre gyakoribb hőhullámok miatt a kormány 2019-ben mérte fel a területet, azonosítva a legsérülékenyebb helyeket, klímaberendezésekre, illetve hálózatbővítésre 40 milliárd forintot szántunk. Az eltelt években tizennégy kórházban teljesen kicseréltük a klímát, és a munka nem állt le.

A több pénz nem orvosolná az egészségügy összes problémáját, a hatékonyságot is növelni kell”

Miért nem egyszerre végezték el mindenütt a cserét?

Nem lehet egyszerre még az érintett kórházak egyharmadában sem leállítani a műtőket, mert azzal veszélyeztetnénk a betegellátást. Aki ennek az ellenkezőjét állítja, hazudik és tudatosan hergel.

Magyar Péter szerint épp ön hazudik.

Nincs új a nap alatt. Láttuk, mit műveltek a stabil jobboldali kormányzás miatt frusztrált globalista bajkeverők korábban, ismerjük a módszereiket. Már a kérdéseik is hazugságok. Például: „Miért állítják, hogy minden rendben van?” Ha tud valaki ilyen idézetet mutatni tőlem, annak fizetek egy sört vagy fagyit. „Miért nem tett semmit a kormány azért, hogy…” Semmit? Csaknem 800 milliárd forintot költöttünk 2010 óta infrastruktúra-fejlesztésre, több mint 500 mil­liárdot tettünk bele a dolgozói béremelésbe. Aztán: „Miért titkolja el a kormány, hogy…” Soha semmit nem titkoltunk el, nem is lehet, bárki körbefotózhatja betegként a kórtermeket. Nonszensz, amit Magyar Péter művel, bolsitempó. Egyszer szívesen meghallgatnék tőle egy önálló gondolatot, de ő leginkább csak érzelemmentes géphangon megismétli azt, amit mástól hallott. Ugyanez igaz a performanszaira is: Bangóné Borbély Ildikótól Jakab Péteren át Hadházy Ákosig másolja szellemi elődjeit.

Tényleg csak miatta kapcsolták be több helyen a klímát, ahogy azt a Tisza Párt vezetője állította?

Erre nem is mondok semmit. Értjük, Magyar Péter afféle messiásnak képzeli magát, ám a kormányt nem ő irányítja. Szakmai alapon, szisztematikusan dolgozunk, nem Facebook-posztok mentén. Ő pedig csak a magánéleti botrányairól és a nyári VIP-bulikról akarja elterelni a figyelmet a kórházi hőmérőzéssel.

Az országosan bevezetendő új ügyeleti rendszer októberben Budapesten is elstartol”

Lesz budapesti szuperkórház?

Más a makrogazdasági klíma, mint amilyen a covid előtt, a fővárosi fejlesztésekről szóló eredeti tervek elkészültekor volt. A szuperkórházat most nem tartom gazdasági realitásnak. Van azonban B tervünk: úgy fejleszteni az ellátórendszert, hogy növeljük a komfortfokozatot, vizuálisan és funkcionálisan is javítsunk az állapotokon. Ezért fájt kicsit, hogy a járványidőszakban elvégzett kórházfelújítási programot nem tudtuk kellő mértékben bemutatni, pedig ez volt a kormányzásunk alatt Budapesten a legnagyobb ilyen kezdeményezés. Háromszázezer négyzetméternyi kórházat újítottunk fel csaknem 100 milliárd forintból.

A munkát a központi kórház-üzemeltető, a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság végezte el, így képbe került a műszaki állapotokról is. Emlékezetes: ez a program a kórtermek és a várótermek kifestésének indult, aztán átfogó, teljes műszaki rekonstrukció lett belőle. És még folytatjuk.

A liftek még hátravannak? Magyar Péter beszorult másfél percre egy kórházi felvonóba…

Amikor a KEF átvette az üzemeltetést, 416 lift nem működött, most „csak” 207 nem üzemel éppen. Haladunk. Megjegyzem, több mint 1600 kórházi liftről van szó.

Az ellenzéki politikus egy VIP-részleget is emlegetett a Honvédkórház esetében, ön pedig korábbi, jobb ellátást kérő üzeneteket emlegetett. Hogy is volt ez?

A Honvédban szó sincs VIP-ellátásról, az egy emelt biztonságú részleg. Egyébként olyan létezik, hogy ha valaki hajlandó fizetni bizonyos többletszolgáltatásért, az kérhet magának egyágyas, jobban felszerelt kórtermet, tévét a szobába, egyebet. Aztán van ennek az illegális formája, amikor az érintett megkeresi a vezetőt, intézzen el neki valamit gyorsan, soron kívül, kivételezve. Magyar Péter korábbi húzása ez utóbbi kategóriába sorolható: nem akarta, hogy a nagymamáját

a területileg illetékes János-kórházba vigyék. Az sms megvan a telefonomban, tudunk róla, hogy nem én voltam az egyetlen egészségügyi vezető, aki ilyet kapott tőle.

Napirenden van még a szakrendelők átvétele az ön­kormányzatoktól? Az ellenzék ágált ellene.

Én a kórházak alá szerveztem volna a szakrendelőket, ám a kormány nem fogadta el az érvelésemet. Van ilyen. Pedig a szakrendelők esetében szignifikánsan hosszabbak a várakozási idők, az irányító kórházak segítségével pedig jobban, hatékonyabban össze lehetett volna hangolni a szolgáltatásokat. Épp a napokban járt nálam Karácsony Gergely főpolgármester, és közöltem vele, hogy elengedtük a témát. Az országosan bevezetendő – és a kezdeti hisztériakeltés dacára bevált – új ügyeleti rendszer októberben Budapesten is elstartol, erről is egyeztettünk. Rendkívül konstruktív beszélgetés volt, végig őszinte hangnemben és jobbító szándékkal zajlott – remélem, ez a hozzáállás a későbbiekben is megmarad a főváros részéről. Az Országos Mentőszolgálat vezetőjével, Csató Gáborral részletes tájékoztatást adtunk a tapasztalatokról és a tervezett budapesti rendszerről. Itt volt az orvosi kamara képviselője is. Még ha bizonyos részletkérdésekben eltérnek is a szempontjaink, úgy hiszem, valamennyiünknek a betegek érdeke a legfontosabb.

Mit lehet tenni a háziorvosi rendszer hosszú távú fennmaradásáért? Kifejezetten magas az átlagéletkor a körükben.

Kezdjük ott, hogy a szakma jó ideig másodrangú orvosoknak tartotta a háziorvosokat, ami miatt kevésbé volt vonzó ez a hivatás. Ezen változtatni kell, ebben együttműködünk az egyetemekkel. Ősszel, részben épp a presztízs javítására, további, még a Gyurcsány-korszakban elvett receptfelírási jogosultságokat adunk a kollégáknak. Itt is érvényes az, hogy a hálózat a jelenleginél egymillió fővel nagyobb lakosságra lett kitalálva. Emiatt vagy egyéb okokból ma is vannak pár száz fős körzetek, így a betöltetlen praxis emlegetése csalóka lehet. Ráadásul az alapellátás mindenütt, mindenkinek elérhető, függetlenül attól, van-e helyben saját háziorvos. Az Országos Kórházi Főigazgatóság külön orvosokkal le tudja fedni a hiányosabb területeket, a hátrányos helyzetű településeken pedig a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal közösen hamarosan mozgó háziorvosi szolgálatot indítunk be. Így olyanokhoz is eljutunk, akik eddig lényegében el voltak zárva az alapellátástól. Csupán ebből az egyetlen problémakörből is látszik, hogy az egészségügy mennyire összetett rendszer. Folyamatosan fejleszteni, alakítani kell, hogy a mindenkori ellátási igényeknek a legjobban meg­feleljen. Vannak ötleteink, abban pedig mindenki biztos lehet, hogy mi nem spóroljuk meg ezt a melót.