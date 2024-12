IM: a kormány megkezdi a jogi lépéseket a Magyarországra kiszabott migrációs büntetés miatt

A tárca megjegyezte: ha Magyarország végrehajtaná azt a határozatot, akkor meg kellene szüntetni a határőrizetet és az ország tele lenne itt állomásozó migránsokkal. Így az Európai Unióban beadott menekültkérelmek 25 százalékát Magyarországon kellene elbírálni, ami migránsgettók kialakulásához vezetne. Utána pedig hiába születne a kitoloncolásukról döntés, az európai tapasztalatok szerint ez tízből kilenc esetben nem sikerül – mutattak rá.

„Hazánk megbüntetése helyett Brüsszelnek el kellene fogadnia, hogy Magyarország ne vegyen részt a központi migrációs politikában, azaz a bevándorlók kötelező befogadásában és elosztásában” – áll a közleményben.

Elfogadhatatlannak nevezték, hogy Magyarországot büntetik azért, amit egyre többen a kívánatos szabályozásnak tartanak. Magyarország ezért a bírság felfüggesztését is kérte a bizottságtól. A kérdésben a magyar emberek véleményét is kikérték a most zajló nemzeti konzultációban.

A kormány mostani döntésével az igazságügyi miniszter arra kapott megbízást, hogy vizsgálja meg azokat a jogi lehetőségeket, amelyekkel az ítélet következményei elháríthatók. A konkrét jogi lépésekhez szükséges szakmai munkára tapasztalt nemzetközi jogászok bevonásával kerül sor, amelyhez a kormány 600 millió forint fedezetet is biztosít – írták.

