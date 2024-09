Gulyás Gergely: Továbbra sem jöhetnek illegális migránsok, a kormány pert indítani is kész

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

A kormány mandátumot adott Bóka János EU-ügyi miniszternek, hogy tárgyaljon az Európai Bizottsággal a migráció ügyében Magyarországot elmarasztaló ítélettel kapcsolatban – jelentette be Gulyás Gergely a Kormányinfón.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter emlékeztetett: a népszavazás eredménye számukra parancs,

így tehát a magyar emberek akarata ellenére senkit nem lehet betelepíteni Magyarországra.

„A határokat továbbra is megvédjük” – szögezte le Gulyás Gergely, aki arról is beszélt, hogy a határrendészeti költségek megtérítését is igényelni fogják a tárgyalások során a Bizottságtól, és ezért készek akár pert is indítani.

„Magyarország úgy költött kétmilliárd eurónak megfelelő összeget a külső schengeni határ védelemére,

hogy az Európai Uniótól erre semmilyen hozzájárulást nem kapott”

– fogalmazott.

Gulyás Gergely emlékeztetett: Orbán Viktor volt az első, aki 2015-ben világosan elmondta, hogy ha nem kötelező a külső határ védelme, akkor a schengeni rendszer össze fog omlani.

Most, amikor Németország bevezeti a belső határellenőrzést az unióban, ezt láthatjuk a miniszter szerint.