Hogy a Wicked nagyszerű musical? De hát ennek a 60 éves filmklasszikusnak a nyomába sem ér!

Nincs egy hónapja, hogy az Óz-legendából kinőtt Wicked filmfeldolgozása moziba került, aminél meg is kaptam a magamét, mikor elmarasztaltam, közben pedig megtudtam, hogy „bárki, aki szereti a Broadway világát énekelte már a Wicked valamelyik dalát telitorokból a nappali közepén”. Hiszen ha egyvalaki így tett, akkor egyértelműen mindenki hasonlóképpen élte meg ezt a „csodát”.

Persze ízlésekről és érzelmekről nem vitatkozunk, de kimondottan vártam december végét, hogy felidézhessem a Bernard Shaw színpadi műve, a Pygmalion alapján készült 1964-es filmet.

A My Fair Lady egyébként még úgy is fennmaradt és a mai napig idézhető, dallamait ma is rengetegen ismerik fel, hogy egy olyan korszakban született, mely számos emlékezetes és minőségi musicalt vezetett át vagy teremtett egyből a filmvászonra. Az meg némiképpen árnyalja a képet, hogy a Wicked pár hét után is könnyedén felejthető, pedig konkurenciája nagyjából csak a Joker: Kétszemélyes téboly képében akadt.