Hannék végeztek az őszinte számvetéssel, most ismét a régi nóta szól: „árad a Tisza”, és „a legpontosabb a Medián!”

(Nyitókép: MTI / Nándorfi Máté)

Ahogy kéményseprőnek, gazdasági miniszternek, felsővezeték-karbantartónak vagy épp gyermekotthoni nevelőnek sem könnyű lenni, úgy nem könnyű lenni közvélemény-­kutatónak sem. Nem csak most és nem csak Magyarországon – de most, Magyarországon is.

Az egész nyugati világban – ahol ennek a szakmának tétje van – másról sem szólt a november, mint a közvélemény-kutatók brutális lebőgéséről. Igaz, Donald Trumpot most, harmadik elnökjelölti indulásakor már jóval kevésbé mérték alul, mint az első két alkalommal.

De így is az a helyzet, hogy senkinek nem sikerült megjósolnia a végeredményt:

Trump földcsuszamlásszerű, 312-226-os elektori kollégiumi és 50-48-as arányú abszolút szavazatszámbeli győzelmét. A vezető köz­vélemény-kutatási aggregátorok mindegyike Kamala Harris szűk előnyét mérte az abszolút szavazatszámra nézve. A kutatásokat nem súlyozó RealClearPolitics bemérte Trump győzelmét az elektori kollégiumban, de messze alábecsülte; a mindenféle okos szakmai megfontolások mentén súlyozó, átlagszámításából bizonyos kutatásokat kizáró FiveThirtyEight még az elektori kollégium megnyerésére is hajszálnyival több esélyt adott Harrisnek, mint Trumpnak.

Aztán lett, ami lett, ha idézhetem a klasszikust.

És ott volt a román elnökválasztás, ahol az első fordulóban Marcel Ciolacu regnáló szociáldemokrata miniszterelnök győzelme volt a közvélemény-kutatói konszenzus. Ehhez képest Ciolacu harmadik lett, az első helyre pedig az a Călin Georgescu futott be, akit az ötödik helyre mértek. Az ötödikre.

Épp jókor jönnek ezek az impulzusok nekünk, magyaroknak. A mi kis hazánk ugyanis másfél évvel azelőtt, hogy az urnáknál összecsapnának a valódi szavazatokat leadó valódi szavazók, a közvélemény-kutatók csatájára készül. A képlet egyszerű: mivel az Orbán Viktor kormányzását akarók és az azt bármilyen okból nem akarók aránya az országban nagyjából egyenlő,

a 2026-os választás az elégedettség és a remény mentén fog eldőlni.

Ha picit többen vannak az elégedetlenek, és reményt is éreznek a változásra, bukik a kormány; ha az inkább elégedettek többségben vagy egálban vannak, 2030-ig szabad az út a Fidesz előtt. Így aztán Magyar Péterrel együtt az ellenzéki kötődésű közvélemény-kutatók is reményt árulnak, mint tették azt 2021 őszén-telén is.