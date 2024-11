Elárulta a szakértő: ezért nincs köze a Medián mérésének a valósághoz

Egyes baloldali közvélemény-kutató cégek „manipulációs kerekasztalt” hoztak létre egy kitervelt stratégia részeként, hogy egymáshoz igazított eredményeikkel Magyar Péter pártjának vezető pozícióját mutassák ki. De miért választják ezt a taktikát, és mi lehet a hosszú távú céljuk?

Ezekre a kérdésekre Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője adott választ. Szerinte két fő cél húzódik a háttérben:

egyrészt az ellenzéki szavazók reményeinek ébren tartása, másrészt az ellenzéken belüli hatalmi harcok alakítása.

A régi baloldali szereplők továbbra is erős pozíciókkal rendelkeznek, például a fővárosban, és több egyéni képviselőjük is van. Ezért jogosan követelhetnek koordinációt vagy együttműködést az ellenzéken belül.

A Medián szerepe és taktikai céljai

„A Medián a nyilvánosságban sokszor úgy jelenik meg, mint egy megbízható kutatócég. Ez azonban csak illúzió” – fogalmazott Deák Dániel. Hangsúlyozta, hogy a baloldalhoz köthető kutatócégek korábban is hasonló taktikát alkalmaztak. „A 2022-es választás előtt is azt a taktikát választották, hogy a választástól távol eső időszakban az ellenzéknek erőteljesen kedvező számokat hoztak ki, majd a választáshoz közeledve korrigáltak, de még a választás előtti héten is azt kommunikálták, szoros lehet a végeredmény. Ehhez képest elsöprő győzelmet aratott a Fidesz–KDNP.” Szerinte most ugyanaz a játék zajlik.