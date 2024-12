Fodor Gábor szerint Magyar Péter politikai szappanoperájában a Fidesznek nem kellene részt venni (VIDEÓ)

Földházi Árpád/Mandiner

Van összefüggés a nyugat-európai országokban – Németországban, Franciaországban, Ausztriában – kialakult kormányválságok között – mondta a Hit Rádió Véleményvezér című műsorában Fodor Gábor. A Közép-európai Rendszerváltást Kutató Intézet igazgatója szerint ugyanis minden országban erősödik egy olyan politikai erő, nő a támogatottsága, amelyet szélsőjobboldalinak, illetve radikális jobboldalinak lehet nevezni.

Az is közös bennük, hogy a hagyományos politikai elit elzárkózik a velük való együttműködéstől, próbálják őket kiszorítani a kormányzásból. Amíg szélsőséges erőkről van szó, bizonyos értelemben érthető folyamat, de amint ezek a pártok konszolidálódni kezdenek, akkor nem jó ez a folyamat, mert

sok választópolgár úgy érzi, ők ki vannak rekesztve, hogy beleszólhassanak az ország ügyeibe.

Van különbség is köztük – rögzítette Fodor –, a német AfD szélsőséges erő, náluk előfordul, hogy mentegetik a náci múltat és antiszemita megjegyzéseket is tesznek időnként. A francia Marine Le Penék viszont már évek óta középre húznak, így inkább radikális jobboldali pártnak tekinthetők, akárcsak az osztrák Szabadság Párt, amely szélsőjobbról indult. Így ez utóbbiak számára is vállalhatatlan az AfD.

Az egykori miniszter egyetértett azzal a műsorvezetői megjegyzéssel, hogy ezeket a pártokat az illegális bevándorlással szembeni fellépés jellemzi és az orosz-ukrán háborút is másképp ítélik meg, mint a mainstream, de még azt is hozzátette, hogy szuverenisták is, tehát ők sem szeretnének túl sok hatáskört átadni az EU-nak.

Fodor úgy véli, a retorikáját tekintve a Fidesz is radikális jobboldali pártnak tekinthető, de helyesebb lenne inkább eklektikusnak nevezni, mert határozottan baloldali és liberális elemeket is tartalmaz a programja.

Baloldali program például a rezsicsökkentés, liberális pedig az egykulcsos adó.

Az orosz-ukrán háborút illetően e jobboldali pártokhoz képest is más a magyar kormánypárt álláspontja, ezért van vita az ukránokat határozottan támogató Giorgia Meloniék és a Fidesz közt.