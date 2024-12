Navracsics Tibor: Nagyon nem fair, hogy most Menczer Tamás nyakába varrják az ügyet, nagyon nem!

„Senki nem tagadja, hogy vannak gyermekotthonok, amelyek lepukkantak, amelyeket fel kell újítani. Kormányhivatalokban is vannak ilyen irodák, kórházakban is vannak ilyen osztályok. Viszont, ha valaki ebből politikai cirkuszt kezd csinálni, már csak az ott dolgozók nyugalma érdekében is jobb, ha nem hagyjuk, hogy felforgassák az életüket.”

A választókerületek átszabása is szóba került, amit Navracsics azzal indokolt, hogy 60 000 lakossal kevesebben élnek a fővárosban. Az Európai Uniós forrásokkal kapcsolatban a miniszter megjegyezte, hogy jönni fognak pénzek, az operatív programok is tartanak. Kiemelte, hogy 2022 decemberében írták alá az általános megállapodást a kohéziós pénzekről, egy évvel ezelőtt pedig az RRF, azaz az újjáépítési alap pénzeiről is meg tudtak állapodni.

Hangsúlyozta: a rendelkezésre álló forrásokat viszont nagyon jól, nagyon hatékonyan költjük el. Felhasználás tekintetében a 2014-2021-es időszakban egyébként holtversenyben elsők voltunk a csehekkel.