Búcsúzik a T. Ház: fontos törvényeket fogadtak el még az ünnepek előtt a képviselők

Agrárminisztérium,

Belügyminisztérium,

Energiaügyi Minisztérium,

Európai Uniós Ügyek Minisztériuma,

Építési és Közlekedési Minisztérium,

Honvédelmi Minisztérium,

Igazságügyi Minisztérium,

Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium,

Kulturális és Innovációs Minisztérium,

Külgazdasági és Külügyminisztérium,

Miniszterelnöki Kabinetiroda,

Miniszterelnökség és

Nemzetgazdasági Minisztérium.

A képviselők több törvénymódosításról is szavaztak. Ezek közé tartozik a Paksi Atomerőmű kapacitásának fenntartása, és elfogadták az ombudsman tavalyi tevékenységéről szóló jelentést is. A Ház polgári repülési szabályokról, valamint klímavédelmi előírásokról is döntött.