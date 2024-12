Elfogadta a parlament, új idők jönnek

Az Országgyűlés pénteken elfogadta az Új Gazdaságpolitika költségvetését – a békeköltségvetést. A Pénzügyminisztérium közleménye szerint az új gazdaságpolitikára és intézkedésekre azért van szükség, mert

a háború, a brüsszeli szankciós politika és az energiaválság legyengítették Európa gazdaságát,

ami Magyarországot is érinti.

Ennek szellemében a most elfogadott 2025-ös költségvetés stabilizálódó külső feltételek mellett megalapozza a gazdasági növekedés erősítését, az Új Gazdasági Akcióterv végrehajtását és ezen keresztül a kis- és középvállalkozásoknak szóló 1400 milliárdos Demján Sándor Program végrehajtását. Az intézkedéseken keresztül a kormány garantálja a jövedelmek emelkedését, a minimálbér januári 9%-os emelését, a gyermekek után járó családi adókedvezmény növelését és a családtámogatások, valamint a rezsicsökkentés fenntartását. Új programok is indulhatnak jövőre, úgy mint a dolgozó fiataloknak szóló Munkáshitel, az új lakhatási támogatások vagy a Vidéki Otthonfelújítási Program. A jövő évi költségvetés biztosítja a forrásokat a nyugdíjak emeléséhez és a 13. havi nyugdíj kifizetéséhez is, valamint garantálja a tanárok újabb béremeléséhez szükséges fedezetet. Mindemellett jelentősen növeljük az egészségügyre, és az oktatásra fordított forrásokat is. A megemelt forrásokat a gazdaság növekvő teljesítménye alapozza meg: azzal számolunk, hogy a jövő esztendőben a magyar gazdaság 3,4%-kal bővülhet. Ez pedig lehetőséget ad nem csak az említett programok megvalósítására, hanem

egyidejűleg az állam pénzügyi helyzetének erősítésére, az államháztartási hiány és az államadósság további mérséklésére.

Fotó: Orbán Viktor Facebook-oldala