Orbán Viktor: A legfontosabb, hogy januárban repülőrajtot vegyünk! (VIDEÓ)

Orbán Viktor péntek reggel ismét a Kossuth Rádió vendége volt. Izgalmas időszakot értékelt a miniszterelnök.

„Azzal kezdeném, hogy nem szabad felülni a provokációnak ezekben a háborús időben. Jártam Amerikában, tárgyaltam Putyinnal és a török elnökkel, úgy hívtuk, hogy békemisszió. Futottam egy utolsó kört, azon dolgozunk, ha ha már a béke és a tűzszünet idén nem is lehetséges, legalább egy karácsonyi tűzszünet megvalósuljon. Ez korábban is bevett gyakorlat volt. Megpróbálom tető alá hozni, hogy legalább legyen néhány napos karácsonyi tűzszünet és nagy szabású fogolycsere. Talán ezer hadfoglyot is ki lehetne cserélni” – kezdte Orbán Viktor.

A magyar kormányfő kiemelte, korábban mindkét fél elutasította ezt a felvetést, de legutóbb legalább az oroszok nyitottak voltak rá, míg az ukránok csípőből reagáltak negatívan.

Imádkozzunk, hogy a beiktatásáig lévő egy hónapban ne essen baja a megválasztott amerikai elnöknek”

– erősítette meg a miniszterelnök.

„Brüsszelben azt hajtogatják, mindegy mi van a fronton, továbbra is támogatni kell a háborút. Az európai vezetők között viszont már egyre nagyobb az egyetértés, hogy Európa egyedül nem tudja megoldani ezt a konfliktust, de egy transzatlanti együttműködés megoldást hozhat. A háború lezárása egy elsőrendű gazdasági érdek is. Az embereknek elegük van már ebből. Brüsszelben azonban már más a helyzet. A három legnagyobb európai erő továbbra is a migráció, a gender marháskodás és a háború támogatásáról tett írásos megállapodást. Ennek része az is, hogy Ukrajnát gyorsan fel kell venni az EU-ba. Ez az átgondolatlan folyamat teljes mértékben ellehetetlenítené az európai gazdákat.

Ez is azt mutatja, hogy a legnagyobb problémák Brüsszelben vannak”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

„A Patriótáknak azzal kell szembesülniük, hogy a Soros-birodalom elveszítette Washingtont, és Brüsszelbe vonult vissza. Azon dolgozunk, hogy visszavegyük Európát” – erősítette meg Orbán Viktor.

„A magyar elnökség megoldott néhány komoly problémát. Oly mértékben, hogy ez nyilvánosan is elhangzott. Ezek nagy teljesítmények. Románia és Bulgária schengeni térségbe való felvétele óriási előrelépés. Ezeket hosszú évek óta senkinek nem sikerült megoldania. A románok tagságát a magyar elnökségnek sikerült kitárgyalnia. A Nyugat-Balkán szempontjából az unióhoz való közeledés befagyott, de ezekbe is sikerült életet lehelni. Az európai gazdaság versenyképességét is helyre kell állítani, ennek javításában nem volt egyetértés, de sikerült egy olyan dokumentumot tető alá hozni, amelyet mind a 27 tagállam elfogadott. Nagy vonalakban erről szólt az elmúlt félév” – tette hozzá a miniszterelnök, majd így folytatta: