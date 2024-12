Bevállalta! – Lázár János „beköltözött” Hajdú Péterhez (VIDEÓ)

Nyitókép: Lázár János Facebook-oldala

Hajdú Péter kedden tett közzé egy videót hivatalos Instagram-oldalán, melyből kiderült, hogy Lázár János építési és közlekedési miniszter beköltözött hozzá.

A miniszter a beszélgetés során azt is elárulta, hogy a Magyar Péter Partizán interjúját követően „a balhé” nem az interjú miatt volt a kormányülésen, hanem a kegyelmi ügy miatt. „Az volt az igazán ütős 2024-ben” – fogalmazott. Ezzel a kijelentéssel Hajdú Péter is egyetértett, szerinte is ezt volt a legdurvább ügy az évben.

Itt Hajdú kijelentette, hogy a Fidesz „még mindig ezt szenvedi”. Erre Lázár János azt felelte, „ez nem kérdés”, ez az ő álláspontja is.

A teljes beszélgetés premiere pénteken 19 órakor lesz a Frizbi TV Youtube-csatornáján.

A vonatkozó bejegyzést alább tekintheti meg:

***