„Az ilyen emberre az jellemző, hogy bárkire és bármire leszavazna, ami nem Orbán Viktor, lehet ez egy fantomkép egy fröccsöntött műanyagból készült messiásról, lehet ez egy antifa terrorista, de akár egy mesebeli személy is – teljesen mindegy, csak ne a „ Zorbán” legyen. Közülük egyesekre az is jellemző, hogy forradalomra vágynak, arra, hogy lángoljon a táj, és akár erőszakkal is, de megbuktassák a jelenlegi rendszert – akkor is, ha utána senki nem tudja, hogy mi fog következni. Ha hiszitek, ha nem, tökéletesen érthető ez a fajta gondolkodás. Bármennyire is furcsa, van rá logikus magyarázat, mégpedig olyan, ami túlmutat azon, hogy ezek elmebetegek.

A rejtélyes magyarázat pedig nem más, mint az unalom, és az egyénen túlmutató, magasztosabb életcélok teljes hiánya, vagyis az üresség. De még mielőtt csalódottan továbbkattintana a kedves olvasó, engedje meg, hogy elmagyarázzam, miről is van szó.