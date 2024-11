Sajtóértesülés: „égnek a vonalak” Donald Trump és Orbán Viktor között, hamarosan jöhet a Békemisszió 2.0

Gyors és látványos politikai sikereket akar Trump

A Szabad Európa arra is kitért, hogy több elemző is , hogy januári beiktatása után Trump valószínűleg néhány gyors, látványos politikai sikert akar felmutatni, ezek egyike a harcok berekesztése lehet Ukrajnában – akár azon az áron is, hogy nem születik hosszabb távon fenntartható békemegállapodás.

Megjegyezték továbbá, hogy bár a NATO és az Európai Unió számos tagállama egyelőre töretlenül kiáll Ukrajna támogatása mellett, a helyzet több helyen egyre bizonytalanabb: Németországban februárban előrehozott választások lesznek, Franciaországban is az összeomlás szélén egyensúlyoz Michel Barnier kormánya. Romániában pedig éppen most okozott általános megdöbbenést egy Vlagyimir Putyint éltető elnökjelölt, Călin Georgescu szinte a semmiből jött győzelme az elnökválasztás első fordulójában. Igaz, közben az alkotmánybíróság időközben arról döntött, hogy hogy elhalasztja az elnökválasztás első fordulójában született eredmények érvényesítését, és elrendelte a november 24-én leadott csaknem 9,5 millió szavazat újraszámolását.

Jöhet a Békemisszió 2.0?

Ebben ilyen helyzetben pedig valószínűleg

könnyebb lesz nyomást gyakorolni Volodimir Zelenszkij ukrán elnökre, hogy belemenjen valamilyen megállapodásba,

főleg, hogy Ukrajna a fronton sem áll jól.

A már idézett kormányzati forrás szerint ebben a helyzetben decemberben valóban jöhet a Békemisszió 2.0 Orbán Viktor részéről. Feledy Botond külpolitikai szakértő erről Trump megválasztása után azt mondta a Szabad Európának, hogy a jó kapcsolat miatt Orbán Viktor – amennyiben létrejön – már keretezheti úgy az uniós elnökséget lezáró Békemisszió 2.0-t, hogy „Donald Trump üzenetét viszi” a feleknek.