Reviczky Gábor és Dibusz Dénes együtt segítenek – gyermekhospice-ház épülhet a Jónak lenni jó! kampány támogatásával

A jótékonysági kampány során bárki akár 300 forintos adománnyal is hozzájárulhat hozzájárulni az akció sikerességéhez a 1355-ös telefonszám hívásával vagy SMS küldésével, illetve ismert személyek által felajánlott tárgyak megvásárlásával. A különleges relikviák egy részét december 22-én bocsátják árverésre a közmédia műsorában, a többit a kampány weboldalán fix áron értékesítik majd. A jótékonysági akcióba a [email protected] e-mail címre várják a felajánlásokat, a kampány alakulásáról a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon lehet tájékozódni.

A Jónak lenni jó! kampányok keretében a közmédia évről évre közéleti személyiségeket is szolgálatra hív. A kezdeményezést arcai idén Reviczky Gábor, a nemzet művésze és Dibusz Dénes válogatott labdarúgó, a Ferencváros kapusa.

A Fővárosi Nagycirkusz ugyancsak csatlakozott a nagyszabású jótékonysági kezdeményezéshez. Az intézmény vagy bármely más kortárs, utazó-, illetve külföldi cirkusz alkalmazásában álló artistaművész a Fővárosi Nagycirkusz aulájában elhelyezett adománygyűjtő gömbben, ünnepélyes keretek között, borítékban helyezheti el az egynapi tiszteletdíjának megfelelő összeget. A következő hetek során az előadások szüneteiben átadóceremóniákat rendeznek, ezen alkalmak során jelentik be az adományozók neveit. Az ő fotóik nemcsak az adományozók falára kerülnek aztán fel, azokat egy LED-falon, a Karácsonyi Csodashow – Magic Around Christmas című futó pordukcióban és az aulában lévő adományfalon is megjelenítik.

A Nemzeti Cirkuszművészeti Központ emellett további akciókkal is támogatja a Jónak lenni jó! kampányt. A Gyermekek a díszpáholyban! elnevezésű kezdeményezés során a Baptista Szeretetszolgálat gyermekei az igazgatói páholyból tekinthetik meg a Karácsonyi Csodashow-t,

az adományozók közül – ahogyan az a korábbi években is megszokott volt – minden tizedik jegyet kap a Fővárosi Nagycirkuszba.

Az intézmény terápiás állatai pedig hosszú ideje segítik a Tábitha Ház munkáját. Merlin, a terápiás kutya és felvezetője, Palugyai Veronika, akik a Fővárosi Nagycirkusz állatasszisztált programjainak is állandó tagjai, 2023 januárja óta rendszeresen ellátogatnak a Tábitha Házba, ahol Veronika 2017 óta végez önkéntes munkát. Az állatasszisztált terápia különösen értékes egy gyermekhospice-házban, hiszen az ilyen foglalkozások nemcsak egyedülálló élményeket nyújtanak a gyermekeknek, hanem hozzájárulnak életminőségük javításához és sok esetben megkönnyítik a kommunikációt a jelenlévő személyek között is.