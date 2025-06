Mégsem maradunk le róla: megvan, hol nézhető Magyarországon a klubvilágbajnokság – itt van minden részlet

A híresztelésekkel ellentétben magyar televíziós csatornák is közvetítik az idei nyár egyik legnagyobb futballeseményét, a 32 csapatos FIFA-klubvilágbajnokságot. A tornát a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) a Network4 Media Grouppal kötött megállapodásnak köszönhetően közvetíti. Ennek értelmében a meccsek fele a közszolgálati média felületein lesz látható, a másik fele pedig a Network4 csatornáin – közölte az MTVA Sajtó és Marketing Irodája az MTI-vel.

Az összegzés felidézi, hogy a FIFA idén először rendezi meg a klubvilágbajnokságot 32 csapatos felállásban, hasonló lebonyolítással, mint a legutóbbi FIFA labdarúgó-világbajnokságot. A résztvevők nyolc csoportba (A-H) sorsolva, három-három csapattal méretnek meg. A csoportok első két helyezettje jut tovább a nyolcaddöntőbe, ahonnan egyenes kieséses rendszerben folytatódik a torna egészen a döntőig. A mérkőzéseket az Egyesült Államok különböző városaiban játsszák, magyar idő szerint június 15. és július 14. között. A házigazda ország kvótáját az MLS-sztárokkal felálló Inter Miami kapta, ahol többek között Lionel Messi, Luis Suarez is pályára léphet.

A klubvilágbajnokságon az összes kontinens legjobb klubcsapatai mérkőznek meg.

A tornán olyan patinás klubok vesznek részt, mint a Real Madrid (Xabi Alonso edzőként is bemutatkozik a kispadon), a Bayern München, a Manchester City, a Juventus, a friss UEFA BL-győztes PSG, a Konferencia-ligát elhódító Chelsea, az Atlético Madrid, a Benfica, vagy a Borussia Dortmund. Dél-Amerikából ott lesz többek között a Flamengo, a Fluminense, a River Plate, a Boca Juniors és a Palmeiras is. A résztvevő csapatok földrészenkénti megoszlása: Európa: 12 csapat; Dél-Amerika: 6 csapat; Ázsia, Afrika, CONCACAF: 4–4 csapat; Óceánia: 1 csapat, Amerikai Egyesült Államok (házigazda): 1 csapat.

Nagyon boldogok vagyunk, hogy sikerült megállapodnunk a közvetítési jogokról, így biztossá vált, hogy a magyarországi futballszurkolók az összes mérkőzést láthatják televízióban, magyar kommentárral.

A meccsek felét a közmédia sugározza – továbbra is előfizetési díj nélkül –, ráadásul a többi találkozóról is mutatunk összefoglalókat a Nemzeti Sporthíradókban és az M4 Sport, valamint a Nemzeti Sport digitális és közösségi felületein. Az UEFA U21-es, majd a júliusban induló női Eb-jével talán minden korábbinál több labdarúgó-mérkőzést juttatunk el a nézőkhöz idén nyáron. Mindez természetesen nem jelenti azt, hogy más sportágra nem koncentrálunk, hiszen az éppen pénteken kezdődő budapesti judo-világbajnokság, a vívó Eb vagy éppen a gyorsasági kajak-kenu Eb is szerepel a programunkban” – idézi a közlemény Székely Dávidot, az M4 Sport csatornaigazgatóját.

A közlemény szerint a klubvilágbajnokság bővelkedik izgalmas párosításokban, már a csoportkörben különleges párharcok várnak a nézőkre.

Az első hét legizgalmasabbnak ígérkező összecsapásai között említik a nyitómérkőzést, az Al-Ahli – Inter Miami összecsapást (június 15. vasárnap, 2:00 Miami) élőben az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon; a Paris Saint-Germain – Atlético Madrid mérkőzést (június 15. vasárnap, 21:00., Pasadena) élőben az M4 Sport+-on és az m4sport.hu oldalon; valamint a Bayern München – Boca Juniors találkozót (június 21. szombat, 3:00, Miami) élőben az M4 Sporton és az m4sport.hu oldalon.

„A világ legjobb klubcsapatai, világsztárokkal a soraikban, most először versenyeznek ilyen széles mezőnyben – és mindezt itthon is élőben, előfizetés nélkül követhetik a közmédia csatornáin” – zárul a közlemény.

(MTI/Mandiner.hu)