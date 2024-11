Nem mindenhol érdemes enni a karácsonyi vásárokon – a NÉBIH elárulta, mik az aggasztó jelek!

Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Bő egy hónap múlva itt a karácsony, ezzel együtt pedig sorra nyitnak Európában a szebbnél szebb karácsonyi vásárok, így Budapesten is. November 15-én pénteken két karácsonyi vásár is megnyitott a fővárosban: várják a Szent István téren a bazilika előtt, valamint a Vörösmarty téren is az érdeklődőket. A szervezők tájékoztatása szerint az Advent Bazilika területén 12 méter magas, feldíszített fenyő áll majd, a színpadon pedig hetente több alkalommal adventi hangulatú kulturális produkciók, gospel, folk, jazz és funk stílusú műsorok színesítik a vásári hangulatot.