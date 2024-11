Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube

„Meglepett a rogáni propagandakampány erőssége és nem tisztességes volta egy bejegyzésemmel kapcsolatban. Konkrétan arról van szó, hogy a Medián közvéleménykutató legújabb eredményei alapján azt merészeltem írni, hogy nem a Fidesznek dolgozik az idő, mert szavazótáborában magas az időskorúak aránya, és alacsony a fiatalkorúaké. Rogán csapata rácsapott a bejegyzésre, mondván hogy én ezzel a mondattal a fideszes időskorúak halálát kívánom. Ez nyilvánvaló tudatos belemagyarázás, ferdítés, számító politikai propaganda húzás, röviden: hazugság. Ha tényleg volt olvasó, aki rogáni módon értette a szöveget, attól őszinte elnézést kérek, megbántani semmiképp sem akartam. Ha volt ilyen, akkor tényleg nem érthetően fogalmaztam. Ettől függetlenül statisztikai tény, megcáfolhatatlan igazság, amit leírtam, még ha sokaknak bántóan is hat. Nekem időskorúnak (73 éves vagyok) viszont nem sértő, hanem természetes, hogy minden embernek meg kell birkóznia a gondolattal, hogy önnön létezése véges. De milyen értelemben? Kizárólag materialista, ateista értelmezésben jelenti a halál az élet végét, ami egyébként elkerülhetetlen mindenki számára.

»Én vagyok a Feltámadás és az Élet. Aki bennem hisz még ha meg is halt élni fog.« – mondja Jézus.

A halál tehát megnyugvás, elfogadás a hívő embernek. Ahogy Lisieux-i (Szent) Teréz mondta a halálos ágyán, ne szomorkodjatok »belépek az Életbe«. Mi hívők úgy véljük, hogy a tudat és a test között a lélek a kapocs, ahol a tudat a szellemi szférában lakozik és hallhatatlan. Halottainknak és nekem/nekünk is a mennyország a reménységünk, az örök és boldog élet tere. Kedves megbotránkozó (vagy csak felhergelt) Fideszes honfitársaim, ha hívő lelkek vagytok nem szabad, hogy féljetek a haláltól. Ez értelmetlenség, mert az örök élet várományosai vagytok. Ha ateisták vagytok, akkor van ok a szorongásra, a félelemre, mert a halál a felfogásotok alapján végleges exitus, visszafordíthatatlan állapot. Az elmúlt napokban sok száz gyalázkodó üzenetet, bejegyzést kaptam tőletek, ami sajnos arra utal, hogy szeretet helyett nyugtalanság, düh lakozik szívetekben. Az Úr szerint mindaz, aki gyűlöli testvérét, felebarátját nem kaphat örök életet. De jó hírem számotokra, hogy az Úr ugyanakkor végtelenül megbocsájtó: életed utolsó pillanatában is elég a hitet megvallanod, ami azt jelenti, hogy elég szeretettel megtölteni szívedet ahhoz, hogy részese lehess az örök boldogságnak. Kedves nyugtalan lelkű felebarátaim, megéri gondolkozni a leírtakon. Ne féljetek követni a lélek utasításait, az anyagi világé helyett. Általa örök életet nyerhettek. Pacem in Domine!”