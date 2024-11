Ki az a Nagy Alekosz, aki zavarba ejtő kommenteket ír Magyar Péter Facebook-oldalára?

Nyitókép: Nagy Alekosz sűrűn cseréli a kedvenceit a politikában. Most Magyar a soros. Fotó: Facebook/Nagy Alekosz

A ValóVilág negyedik szériájában megismert Nagy Alekosz saját bevallása szerint nyolc általánost végzett, de nem is akart ennél többet (mint egy magyar Chuck Norris…). Autószerelő akart lenni, szerszámkészítőnek is tanult, de abbahagyta, mert a zene jobban érdekelte. Aztán dolgozott biztonsági őrként is. Alekosz ma is azt vallja, hogy ő az egyik legnagyobb sztár itthon, ezért méltatlan számára, hogy keveset szerepelhet a televízióban. Nagy Alekosz mindamellett a politikát sem kerüli, ott pedig hamar lecseréli a kedvenceit. 2022 januárjában elment Márki-Zay Péter érdi fórumára, meghallgatta, majd azt nyilatkozta,