Nyitókép: Dobrev Klára Facebook-oldala

„Az uniós támadások hátterében az áll, hogy nem folytatták le a szükséges vizsgálatokat és ezek nélkül ítélték el a megújult rendszert. Független, szakmailag releváns vizsgálatok viszont megállapították, hogy az autonómia teljes mértékben teljesül, a fenntartó szervezet úgy lett független, hogy közben a finanszírozás megduplázódott és kiszámíthatóvá vált.

Végül tegyünk említést Dobrev Klára legújabb, a pofátlanság határát teljesen átrajzoló húzásáról. Ő, akit nyugodtan nevezhetünk a fentiek alapján a kialakult helyzet egyik előidézőjének, most a modellváltó egyetemek rektorain kéri számon, mit tettek annak érdekében, hogy diákjaik és oktatóik ne szenvedjenek hátrányt a brüsszeli szankciók következtében. Mint a lapunk birtokába került, a rektoroknak címzett levelében írja, a közvetlen anyagi kár, amelyet az érintettek elszenvednek, sok millió eurót tesz ki. Az erkölcsi kár, amelyet az izoláció okoz, felmérhetetlen. Bizonyára egyetért velem abban – teszi hozzá –, hogy a jelenlegi helyzet tarthatatlan, ahogy abban is, hogy annak megoldásában feladata és felelőssége van az érintett egyetemek vezetésének és személyesen a rektoroknak is.

És nem szakad rá az ég! Nem folyik le asztaláról szétolvadva a klaviatúra! Ő beszél mások felelősségéről, ő kér számon olyanokat, akik mindig is az általuk vezetett intézmény, a benne tanuló diákok és az ott tanító, kutató tanárok érdekében végezték áldozatos tevékenységüket.

Akik a Nézőpont kutatása által alátámasztva sikerre vezették egyetemüket a Dobrev által is generált brüsszeli ellenszélben. Tisztelt rektor hölgyek és urak, válaszra se méltassák ezt a szerencsétlent!”