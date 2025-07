Ezért is abszurd, amikor az ukrán konfliktusban harcosan felemeli szavát az orosz agresszió ellen; ő, aki odahaza anyukával, nagypapával együtt örvendezve élvezte előnyeit a brutális orosz agresszió következtében létrejött és fenntartott államrendnek. Aminek a família olyan mélyen és hosszú távon volt a kedvezményezettje, hogy a kis Klára még most is ennek hátszelével és az így gyűjtött kapcsolatokkal és vagyonnal alapozza meg a politikai karrierjét. És ha hagynánk is az Aprót, (bár nehéz, mert halálakor Klára már 22 éves, felnőtt nő volt, tehát nem pusztán a térdén lovagolt, hanem bizonnyal egyébről is szó esett közöttük), még mindig ott vannak az évek, amiket Gyurcsány feleségeként és (nem csak házas-) társaként töltött a magyar közéletben.

Oly mértékben téved el milliárdos vállalkozói családi háttere, az európai politikában eltöltött évek és az idejétmúlt ideológiai felosztás dzsungelében, hogy így definiálja saját oldalát: »Baloldalinak lenni azt jelenti, hogy nemet mondunk arra a politikára, amely a multinacionális cégek érdekeit szolgálja, és a milliárdos oligarchák adókedvezményeire épül ahelyett, hogy arra költene, ami valóban számít: könnyebbé tenni a magyar emberek életét.«

Az elv szép, a gyakorlat vizsgáján azonban megbukik, hiszen láttunk olyan baloldali kormányzást, amely devizahitellel és a hazai vállalkozásoknak az elmenetelt kínáló filozófiájával éppenséggel a multinacionális cégeket (sőt külföldi kormányok érdekeit) szolgálta ki. Ellenben van egy úgynevezett jobboldali kormányzás, amely az adókedvezmények és – elsősorban munkához kötött – pénzügyi segítségek egészen páratlan rendszerét építette ki a magyar emberek életének megkönnyítése céljával. Ettől persze nehéz az elbocsátott munkás helyzete és szomorú a csípőprotézisre váró beteg sorsa, senki sem vitatja. Ha Jézus Krisztus lenne az egészségügyi miniszter, ő könnyedén gyógyítana meg sántát, bénát, vakot, de hát az ő adottságaival nem versenghetünk. Ráadásul ő maga is azt mondta – és elérkeztünk a mindenkori marxista baloldal kudarcának fő okához –, hogy az ő országa nem e világból való. Vagyis célt, értelmet, menyországot, üdvösséget itt hiába keresünk. Az életünk csak az út az igazság felé, nem maga a megérkezés.

Szerencsére az ellenzékiek, ahogy várható volt, meg is orroltak Klárára – vagy legalábbis ezt a forgatókönyvet húzták elő –, mert most abban az illúzióban ringatják éppen magukat, hogy ha csak a Tisza indul, akkor győznek.