kegyelet? Halott hozzátartozónk sem örülne, ha Insta-sztori lenne belőle

Ez az ünnep az emlékezésről szól, a megbékélésről, a család fontosságáról. Természetesen az is elég, ha valaki otthon gyújt egy gyertyát hozzátartozójának emlékére, vagy szimplán gondol rá.

Legalább a halottak napja ne a puruttya lájkvadászatról szóljon!

Bár kétségtelen, hogy legtöbbünk mára szimbiózisban él okostelefonjával (én is, nem vitás), én is szeretek képeket megosztani – de nem sírokról kegyeletlájkért. S akkor azokról még nem is beszéltünk, akik magán a temetésen szelfiznek...