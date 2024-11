Itt a költségvetési tervezet: több száz milliárddal többet kap jövőre az egészségügy

Mezei Szabolcs azt is elmondta a magazinnak, hogy az egészségügyre fordított kiadások mértéke az összkiadásokban ugyanúgy közel 10 százalékot tesz ki a teljes költségvetésen belül. Így arányaiban nem változik az idei esztendőben előirányzotthoz képest, vagyis relatíve nincs emelkedés. Azt is megfigyelve azonban, hogy ebbe több évre szóló szerződések is bekerülnek, éves áremelési lehetőséget pedig nem biztos, hogy tartalmaznak, az egészségügyi büdzsé mégis jobb helyzetben van.

A szakértő végül azzal zárta a költségvetés elemzését, hogy mindettől függetlenül, mivel a teljes adósságkonszolidáció idén is elmaradt, jövőre az idei esztendőről áthozott adósságokat is finanszírozni kell ebből az összegből, aminek köszönhetően az eltervezett emelés csak a szinten tartásra elég, komolyabb fejlesztésre már nem. Persze a tervezésnek még nincs vége, és a parlamenti szakasz valódi kezdetével, a számok még változhatnak.