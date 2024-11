Elárulta a szakértő, le kell-e mondania Magyar Péternek a kiszivárgott hangfelvételek miatt

Mint ismert, csütörtökön újabb hangfelvételek szivárogtak ki, melyekben Magyar Péter a saját párttársairól beszélgetett a volt barátnőjével, Vogel Evelinnel. A Tisza Párt elnöke „agyhalottaknak” nevezte többek között az EP-képviselőit, mert közülük valaki nyilatkozott a sajtónak, annak ellenére, hogy

Magyar kiadta utasításba, rajta kívül senki sem beszélhet az újságíróknak.

Egy másik hanganyag tanúsága szerint a Tisza Párt elnöke egykori kedvesének még azt is elárulta, hogy egyik EP-képviselője sem „szimpi” neki.

Olyan tehetségtelen mindegyik”

– hangzott el.

A történtek kapcsán megkerestük Nagy Attila Tibor politikai elemzőt, akinek válaszait változtatások nélkül közöljük.

Mi a véleménye a legújabb kiszivárgott hangfelvételről, melyben Magyar Péter "agyhalottaknak” és alkalmatlanoknak nevezi az EP-képviselőit?

Hangsúlyozom, nincs szakértelmem annak megítélésére, ezek a felvételek valódiak-e, manipuláltak-e avagy sem, vagyis nem vagyok benne biztos, hogy Magyar Péter tényleg mondta-e ezeket a mondatokat. A kételyemet alátámasztja, hogy nemrég éppen Magyar Péter olyan felvételt tett közzé – vélhetően a mesterséges intelligencia segítségével – , amelyben Orbán hangjával olyanokat mondatnak el, amelyek úgy nem hangzottak el (amikor is Orbán a saját kormányzásának kudarcát emlegeti – ám ez persze nem hangzott el). Magyar ezzel azt mutatta meg, hogy ma már elkészíthető mesterséges intelligencia révén olyan hangfelvétel, amellyel olyan mondatokat lehet adni politikusok szájába, amelyeket valójában nem is mondtak. Nem kizárt, hogy ez a helyzet a Mandiner által megkapott két hangfelvétellel is.