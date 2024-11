Egyenesen a 444 főszerkesztője reagált arra, hogy Magyar Péter elküldte őket a k*rva anyjukba

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Eltérően reagáltak a hazai sajtóorgánumok arra a megdöbbentő, hétfőn nyilvánosságra hozott hangfelvételre, amelyen Magyar Péter a teljes magyar sajtót becsmérli. A hétfő reggel közzétett legújabb hangfelvételhez a levél írója ezt tette hozzá: „Magyar Péter őszinte véleménye a sajtó munkatársairól. Nem csak az embereket és a saját munkatársait nézi le, hanem titeket is. Kedves újságírók, az agyhalottak és idióták körébe nem fértetek be, ti nemes egyszerűséggel »köcsögök« vagytok Magyar Péter szerint. A 444 és az Index szerkesztőségét egyébként is elküldte már a »kurva anyjába« , »nincsen szüksége rátok« . A Hír Tv stábját pedig egyenesen a Dunába lökné.”

Magyar Péter hétfőn, már a felvétel nyilvánosságra kerülése után sajtótájékoztatót tartott, ahol a HVG munkatársa arra kérte a politikust, reagáljon az elhangzottakra. Magyar Péter először világossá tette, hogy szerinte manipulált, összevágott felvételről van szó és olyan dolgok is elhangoznak rajta, amit sem ő, sem párttársa nem mondott.

Ezt követően élőben is keményen kritizálta a teljes hazai sajtót, amiért „a Tónika-showhoz” asszisztálnak. Magyar Péter kifogásolta, hogy a hangfelvételeket a szerkesztőségek anélkül tették közzé, hogy annak valóságtartalmáról megkérdezték volna a Tisza Párt elnökét.

A HVG újságírója válaszában arra kérte a Tisza Párt elnökét, ne tegyen javaslatot, hogy miről írjanak a hazai lapok és miről ne.

A hangfelvételen külön említette Magyar a 444.hu-t megjegyezve, hogy őket és az Indexet is elküldte már a kurva anyjába. Uj Péter, a 444 főszerkesztője hosszas válaszának végén így foglalta össze a portál álláspontját:

Szóval, Magyar Péter, ha lehet hinni az akárminek (nem lehet), elküldött bennünket a kurva anyánkba. A szerkesztőség hivatalos válasza: tiedét!

A 444.hu főszerkesztője lényegében arról értekezett, nem érdekli őket Magyar Péter véleménye. Kifejtette: „Mink alapvetően együtt tudunk élni azzal, sőt, leginkább azzal tudunk együtt élni, ha Orbán utál, Gyurcsány utál és Magyar Péter is utál. Ettől még pont ugyanolyan elfogultsággal/elfogulatlansággal, lelkesedéssel/utálkozással/semlegeskedéssel számolunk be lopásaikról, kreténségeikről, eredményeikről.”