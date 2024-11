Balos elemző a Trump-győzelemről: ez lenne az orbáni elszigetelődés?

Nagy Attila Tibor politikai elemző Kamala Harrisről szólva úgy fogalmazott, „a kampányban, amikor interjúkat adott, hát beszélt, de szinte nem mondott semmit”.

Nem volt olyan érzésed, hogy sok gondolat van a fejében, hanem minthogyha vagy titkolja, hogy ő nagy tudású, vagy pedig tényleg nem nagy tudású.”

Trumpról Ceglédi azt is elmondta: „mostanra megtanulta Orbán Viktor nevét, megtanulta, hol van Magyarország”. Hozzátette, „én azt látom, hogy Trump nárcisztikus személyisége és önünnepeltetésre való igénye, az nagyon szépen fog találkozni Orbán Viktornak a karanténból való kitörésre vonatkozó igényeivel”. Végül azt is megjegyezte, hogy „kedd este még legalább két ember, Benjamin Netanjahu és Orbán Balázs karrierje is nagyon komoly boostot kapott.”

Nyert-e Orbán Viktor? David Pressman szerint igen.

Arról, hogy Magyarországnak mit jelent mindez, Nagy Attila Tibor annyit mondott: „ennyit Orbán Viktor nemzetközi elszigeteltségéről”. Úgy fogalmazott, „hosszú évek óta lehet hallani, hogy Orbán elszigetelődött, de most már tényleg elszigetelődött a magyar miniszterelnök”. A politológus szerint „ehhez képest mégiscsak a világpolitika egyik legerősebb országának a jövendőbeli elnöke hívta fel telefonon, illetve vele beszélt”.