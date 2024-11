Nyitókép: Képernyőkép / Mandiner.hu

„Miért, nincs abban semmi! Észak-Korea igen rokonszenves ország. Nemcsak 12 000 katonát küld Putyin megsegítésére az ukrán frontra, de felelősségteljesen védekezik az ártó nyugati hatások ellen: legutóbb hét megtévedt állampolgárt azért végeztek ki, mert Dél-Koreából becsempészett popvideót néztek. Pedig nincs is Szuverenitásvédelmi Hivataluk. Egyelőre. De ha majd felvirágoznak a kölcsönös kapcsolatok…

Késlelteti a kapcsolatfelvételt, hogy a magyar miniszterelnök manapság igen elfoglalt. Turistautakon jár. Dikta-turista utakon. Alapvetően kétféle célpontja van. Egyrészt Putyin hűbéresei, kebel- és fegyverbarátai, másrészt a diktatórikus vagy ilyesmivel kacérkodó országok. A kettő többnyire szerencsésen egybeesik, különben strapás lenne a dolog. Így is néha Szijjártónak kell helyettesítenie, aki ügyes fiú ugyan, de nem igazán következetes. Legutóbb Kirgizisztánban kifejtette, hogy a migráció miatt »jelenleg Brüsszelre veszélyként tekintünk, Biskekre (a kirgiz fővárosra) pedig a biztonság forrásaként«. Ez ígéretesen hangzott, aztán mégsem maradt ott. Az élet csupa csalódás.

Most Orbán maga készül oda, a Türk Államok találkozójára. Valószínűleg ő sem marad ott.

Nem azért, de nekem van egy tényleg türk eredetű nagypapám, aztán mégsem engem hívnak. Nem baj, majd Orbán képvisel, úgyis mindig a nevünkben beszél, ha kértük, ha nem. Az orosz és kínai vizitálása után most Grúziába is ellátogatott. Gratulált az oroszbarát kormány még nagyon is vitatott választási győzelméhez (avagy választási csalásaihoz?), de eufóriájában kicsit elszólta magát: