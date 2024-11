Csúcstalálkozóra tart Orbán Viktor, hat ország vezetője várja

Nyitókép: Attila Kisbenedek/AFP

Orbán Viktor november 5-én hivatalos látogatásra utazik Kirgizisztánba, ahol fontos diplomáciai eseményekre kerül sor. A kirgiz elnöki adminisztráció külpolitikai osztályának vezetője, Muratbek Azimbakijev megerősítette az eseményt, amelyről a kirgiz 24.kg hírportál számolt be.

A látogatás célja a kirgiz-magyar stratégiai partnerség megerősítése és további területeinek megvitatása. A tervek szerint több olyan dokumentum is aláírásra kerül, amelyek a kétoldalú kapcsolatok további fejlesztését célozzák,

különös tekintettel a gazdasági és politikai együttműködésre.

Orbán Viktor kirgizisztáni látogatása alkalmával részt vesz a Türk Államok Szervezetének (TÁSZ) november 6-án esedékes találkozóján is, ahol a türk nyelvű államok – azaz Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Törökország és Üzbegisztán, valamint a két megfigyelő állam, Magyarország és Türkmenisztán – vezetői tanácskoznak. A látogatás előtt, október 11-én a kirgiz miniszterelnök, Akilbek Dzsaparov Budapesten találkozott a magyar vezetéssel, ahol a béke fontosságát hangsúlyozták, különös tekintettel az ukrajnai háború következményeire, amelyek kedvezőtlen hatással vannak mindkét ország gazdaságára és kereskedelmi kapcsolataira. A megbeszélések során a kétoldalú stratégiai partnerség eddigi eredményeit is áttekintették, valamint az előttük álló kihívásokat és lehetőségeket, beleértve a mostani találkozó témáit is.

A látogatás előtt a Magyar Közlönyben megjelent, hogy Magyarország 100 millió dollárt fektet be a Türk Befektetési Alapba, amelyet a Nemzetgazdasági Minisztérium fog kezelni. Nem sokkal a TÁSZ-csúcs után, november 7-én Budapesten is jelentős diplomáciai esemény várható, ugyanis az Európai Unió tagországainak állam- és kormányfői tartanak informális találkozót. Előtte pedig, október utolsó napján Bécsben tartott békekonferenciát a magyar miniszterelnök és Gerhard Schröder.