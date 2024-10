Ursula von der Leyen bosszút áll Dolly-ért, most megadta a kilövési engedélyt

Nyitókép: Andreas Rentz/Getty Images

Csökken az Európai Unióban a farkasok védettségi szintje, így a jövőben nem kell külön jóváhagyás a populációk szabályozásához, vagyis az őshonos csúcsragadozók kilövéséhez. A védettség ugyanakkor továbbra is megmarad, vagyis farkasra vadászni a jövőben sem lehet és az élőhelyük fenntartása is kötelezettség marad. A tagállamok emellett saját hatáskörben is dönthetnek a szigorúbb védettség mellett.

Az Európai Bizottság néhány hete tett javaslatot arra, hogy „szigorúan védett” helyett csak „védettek” legyenek a farkasok. Brüsszel javaslatát a közelmúltban a tagállamok is megszavazták, Spanyolország és Írország kivételével.

A védelem csökkentését az uniós testület azzal indokolta, hogy jelentős károkat okoznak az elszaporodó farkaspopulációk a gazdálkodóknak.

A döntést elfogadhatatlannak tartják az állatvédők, szerintük a szigorú védettség megtartása kiemelten fontos lenne, ráadásul szerintük pont az Európai Bizottság tanulmánya jutott arra a következtetésre, hogy a ragadozók kilövésével nem lehet megvédeni a haszonállatokat.