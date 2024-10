Tényleg a kormány félemlíti meg a könnyűzenei előadókat?

Mint mondta, generációs különbség van a fiatal és az idősebb előadók között.

Az idősebbek értik és megértik, hogy a fiatalabbak könnyebben fogadnak el meghívásokat és pályáznak állami pénzekre. Azért értik ezt meg az idősebbek, mert az ő idejükben még több volt a lehetőség, mint ma, könnyebb volt válogatni. Szóval nehéz úgy valakinek a körme alá nézni, hogy az illető csak a megélhetésért küzd”

– fogalmazott Pion.

Az régóta ismert, hogy sok olyan népszerű könnyűzenei előadó van, aki keményen bírálja Magyarország vezetését is, miközben állami programokban is részt vesz, vagy állami támogatásban is részesül. Természetesen, ha valakinek a kulturális tevékenységét támogatja az állam, az még nem jelenti azt, hogy a kormányzat ezzel megvásárolta a véleményét, ez nyilvánvalóan morálisan nem kötelez arra senkit, hogy a kormánypártokat támogassa. Viszont ezek után nehéz bárkire is a véleménye miatt elnyomott és üldözött művészként tekinteni.

Még Azahriah – aki adta a nevét kormányellenes tüntetéshez és számos kormányellenes megnyilatkozása volt már – sem zárkózik el minden esetben az állami partnerségtől, pedig ő azon kevés könnyűzenei előadók egyike, akinek a piac biztos megélhetést ad.

Mégis a Petőfi Kulturális Ügynökség kortárs zenei platformja, a Hajógyár forgatott koncertfilmet a Azahriah tavalyi arénás fellépéséről.