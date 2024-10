Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

„A múlt héten megfogadtam magamban, hogy nem foglalkozom a Závecz Research (a Závecz Tibor vezette egyszemélyes cég) legfrissebb kutatásával, nem reklámozom azt a kamu felmérést, amiben már fej-fej mellett »mérte« a Fideszt és a Tisza pártot. Ugyanakkor az elmúlt napokban láttam, hogy sajnos még a jobboldalon is hivatkozási alap lett. Ezért most mégis összefoglalom, mi a helyzet: Pulai Andráshoz hasonlóan vannak olyan balos kutatók, akik abból élnek, hogy reményt árulnak az ellenzéki tábornak. Így jön ugyanis a sok zsíros megrendelés (Tibor tavaly például 212 millió forintot hozott így össze). A választásoktól távoleső időszakokban ez viszonylag kockázatmentes, hiszen később azt tudja majd mondani, hogy a kampányidőszakban alapjaiban megváltozott az emberek véleménye. Ez történt a 2022-es választás előtt is (erről látjátok lent a fényképet), akkor például 5-6 hónappal a választás előtt azt mérte, hogy az ellenzék vezet. Erre hivatkozva volt is nagy lelkesedés a baloldalon. Persze a végeredmény teljesen más lett: több mint egymillióval több szavazatot kapott a Fidesz listája. Závecz egyébként annyira hiteltelen, hogy már az ellenzéki körökben is sokan csak nevetnek a számain. Az egyik utolsó csepp az volt talán, amikor a Hegyvidéken a mostani ellenzéki előválasztásnál a Momentumot hozta ki esélyesnek, miközben toronymagasan a Kutyapárt győzött, azóta ők adják a polgármestert is. Azóta több ellenzéki politikus is lemondott a Závecz-féle számokról. Ha a realitás talaján akarunk állni, tegyünk mi is így!”