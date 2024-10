Korábban épp a ti sajtótok írt arról, hogy én azon kevesek közé tartoztam, akik Bese-ügyben is az elejétől mentek a vádak után, és folyamatosan a nyilvánosságban is üzengettem neki műsorról-műsorra, mert teljesen leszrtam kinek nyalizik, vagy kiknek gazsulál. Bár ott nem találtunk semmilyen gyerek szálat, már azért is keményen elítéltem, hogy papként olyat tett, amiért nálatok műsor jár. Az egyház megtisztítását pedig nem csak cikkekben, de a Renitens csatornán is több videóban felszólaltam.

Ennyit rólam, viszont most rólad beszéljünk. Napokig sunnyogtál, töröltél, hallgattál, tiltottál. Most pedig nem érted miért éppen most???

Azért, mert most derült ki!!!! És tudod, hogy derült ki?? Úgy, hogy Osváth-ügyében mindenkit bemocskoltatok, és megvádoltatok, holott maga Osváth éveken át vállalta az ügyet. Ti kezdtetek el tagadni helyette, és hitettétek el vele, hogy ki tudjátok majd mosdatni. Egy hónapja elérhető róla midnen bizonyíték, amire szinten hallgatás és hírzárlat volt a reakció. És épp ez az összezárás és elhallgatás váltotta ki annak a nevelőnek a vallomását, amely vallomásnak nyomán most borul minden.

És még valami Edina! Hagyd abba az áldozathibáztatást, meg a politika hangulatkeltést. Mert ez az ügy nem csak egy fiúról szól, hanem arról is, hogy merjen e megszólalni az, aki egy befolyásos elit körrel kerül szembe, mint áldozat, vagy hallgasson, mert épp az lesz a sorsa, amit most próbálsz előkészíteni!”

