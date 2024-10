Ötvenhat a hatvannyolcadikon és Kádár Apró Dögei ma

Így aztán az történt, amit Oswald Spengler 1933-ban megjósolt a Döntés Évei című könyvében: a bukott szovjet apparátus vezetőiből új tőkések lettek.

Az információs kárpótlás elmaradt, a bűnösök kizárása a hatalomgyakorlásból elmaradt, ezért velünk élnek Kádár Apró Dögei és épp azokkal borulnak együtt, akiknek nem az a jelmondatuk, hogy “kegyelmet nem kérek”, hanem az, hogy “felelősséget nem vállalok”, akik nem tankra dobnak Molotov koktélt, hanem Dunába elorzott telefont, akik nem a forradalmárokkal mozognak együtt, hanem Kádár Apró Dögeinek utódaival.

Az 56-os forradalom örököse az egész magyar magyar nemzet.

A forradalom céljaiért később küzdők közül is élnek még jónéhányan szerencsére, sőt közhatalomban is vannak: ők történetesen a Fidesz padsoraiban foglalnak helyett az Országházban 1990 óta.

Pillanatokra a Pillanatok Embere megpróbálhatja elorozni a szabadság küzdelem szakrális emlékeit, majd karaktere önemésztő, nevetséges mivolta felemészti őt, s jön a Pillanatok Új Embere, mert mindig “ván másik”. Némi iggény van most is, volt mindig is a kivívott szabadság megroppantására, s vannak hangos követelői is, akik közül sokan jót akarnak, rosszul, Áprilyval szólva: “Szemeteken dühösség hályoga.”

Ez a nap nem róluk szól. Ez a közös forradalmunk emlékéről szól, Krassó Györgyről, akitől, amikor megkérdezték a pufajkás pribékek, hogy “– Lőttél ávósokra? Azt felelte: – Nem eleget”, Pongrácz Gergelyről, aki egyszerre volt a Corvin köz rettenthetetlen parancsnoka és a helyi suhancok “Bajusz bácsija”pótapaként. Dilinkó Gáborról az újpesti cigányfestőről, aki Maléter futára volt, Göncz Árpádról, Wittner Máriáról, Mécs Imréről, Nagy Imréről, Gímes Miklósról, Gulyás János református lelkészről, Litván Györgyről, Szabó bácsiról és a többi hősről.

Akik a rendszerváltás előtt is a szabadságért küzdöttek és most tisztséget vállalva részt vesznek ebben, tudva, hogy hatvannyolc éve a tisztesség lépett fel a csalárdság ellen a szabadságvágy a diktatúra ellen, s azóta is 56 céljait óvják és védik.