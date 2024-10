Országgyűlési választások: hozzányúlna a kormány a jogszabályokhoz, 2026-ban már a változások szerint szavazhatnánk

Az ügyvezető alelnök ezzel kapcsolatban kifejtette, „szintén a Munkástanácsok javaslata alapján a szavazatszámláló bizottság tagjai is mentesülnek a munkavégzési kötelezettség alól a voksolás napján és az azt követő napon. A vonatkozó jogszabály jelenleg nem rendelkezik arról az esetről, ha a munkavállaló a szavazás napjára be lenne osztva, pedig az általános munkarendtől eltérően foglalkoztatott munkavállalók vasárnapra is beoszthatók rendes és rendkívüli munkaidőben is” – tette hozzá Szabó Imre Szilárd.

Az egyes munkajogi és ahhoz kapcsolódó tárgyú törvények módosításáról szóló törvény – amely a választások napjára érvényes új szabályok mellett egyéb kisebb módosításokat is tartalmaz – már jövő januártól hatályba léphet, az NGM a szöveget társadalmi egyeztetésre bocsátotta.