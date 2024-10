Orbán Viktor új gazdasági akciótervvel indítja be a növekedést – itt vannak a részletek!

Amit még a Világgazdaság kiemelt a cikkben, az az, hogy 2010-től úgy emelkedett az átlagnyugdíj összege a két és félszeresére, hogy ehhez külön még a 13. havi nyugdíjat is hozzá adhatjuk. Orbán Viktor ráadásul pont azt jelentette be, hogy a nyugdíjasok számára kínált egyik legnagyobb juttatást is állandósítják a 2025-ös költségvetésben, emellett a nyugdíjemelés sem áll meg. Ez ráadásul nemcsak az idősek anyagi biztonságát jelenti, de a gazdasági növekedés lendületére is jó hatással lehet.

A Világgazdaság egy grafikát is közzétett az elmúlt 14 év változásairól a nyugdíjak terén: