Kijött a legfrissebb elemzés: mutatjuk, mekkorát ugorhatnak a reál bérek 2024-ben

A Makronóm Intézet előrejelzése alapján az idei évben a fogyasztás támogathatja leginkább a növekedést, de a nettó export is végeredményben pozitívan járul majd hozzá a gazdaság idei teljesítményéhez. A beruházások idén még visszafogják, jövőre azonban már támogatják a magyar gazdaság bővülését. Összességében előrejelzésünk az idei évre 1,8, 2025-re pedig 3,7 százalékos gazdasági növekedéssel számol.

Tovább bővül a foglalkoztatás, a munkanélküliségi ráta visszatér 4 százalék alá

A foglalkoztatás a legfrissebb, 2024. május–júliusi adatok alapján éves alapon kismértékben, 18,2 ezer fővel emelkedett, 4,746 millió főre. A hazai elsődleges munkaerőpiacon tovább nőtt a foglalkoztatottak száma, de kismértékben emelkedett a külföldön dolgozók létszáma is, ezt azonban ellensúlyozta a közfoglalkoztatottak számának csökkenése. A foglalkoztatás és az aktivitás bővülése ugyanakkor az elmúlt hónapok adatai alapján lelassult.

Idén várakozásaink szerint kismértékben nőhet a foglalkoztatottak száma, 20 ezer fővel, majd a gazdasági növekedés fokozódásával és a folyamatban lévő nagyberuházások termelőre fordulásával jövőre még tovább emelkedhet a munkaerő iránti kereslet.

A munkanélküliségi ráta előrejelzésünk szerint az idei évben éves átlagban, az év eleji magasabb szintek miatt, még emelkedhet, 4,3 százalékra, majd 2025-ben már jelentősebben csökkenhet, 3,9 százalékra. A magyar gazdaságban érdemi munkaerőpiaci tartalék található, elsősorban a nők, a 25 éven aluliak, az 55 év felettiek és az alacsonyan képzettek körében, ugyanakkor elindult a 30 év feletti álláskeresőket támogató program, valamint az Ifjúsági Garancia Plusz Program, ami hozzájárulhat ezen tartalékok egy részének a bevonásához.

A bérek gyors ütemű emelkedése és a lassuló infláció is támogatja a jövedelmi helyzet javulását

A bruttó átlagkereset a nemzetgazdaság egészében az első félévben 14,0 százalékkal emelkedett az előző év azonos időszakával összevetve. A bérdinamikát a költségvetési szféra és a nonprofit szegmens húzta felfelé, előbbinél 18,2, utóbbinál 17,6 százalék volt az éves bérnövekedés mértéke. A költségvetési szegmens jelentős béremelkedéséhez elsősorban a pedagógusok és az egészségügyi szakdolgozók bérfejlesztése járult hozzá. Ezzel szemben a versenyszférában 12,6 százalékkal növekedtek az átlagbérek, a lassabb emelkedést a vállalatvezetők óvatossága indokolja az exportorientált feldolgozóipari ágazatokban.

Éves átlagban a nemzetgazdaság egészében 13,6 százalékos bruttó átlagkereset-növekedést várunk, ami az inflációt is figyelembe véve 9 százalékos reálbér-emelkedést jelentene az idei évre. Jövőre várakozásaink szerint az átlagkereset ismét két számjegyű ütemben nőhet, 10,5 százalékkal, ami megközelítőleg 7 százalékos reálbér-növekedést indukál.

Az óvatossági motívum vártnál lassabb oldódása, illetve a külföldi vásárlások is lassítják a fogyasztás bővülését, miközben a külső kereslet bizonytalansága a beruházási hajlandóságot fogja vissza

Az év első felében a gazdasági teljesítményt a fogyasztás támogatta. A kiskereskedelmi forgalom trendszerű emelkedése az elmúlt hónapokban megtorpant és stagnálásba váltott, míg a turizmus érdemi bővülést mutatott. Éves alapon vizsgálva ugyanakkor mindkét szegmens teljesítménye meghaladta a megelőző időszaki szintjét. A reálbérek emelkedése érdemben javította a háztartások jövedelmi helyzetét, azonban az óvatossági motívum még nem oldódott fel teljesen, a nem létfontosságú vásárlások elhalasztása változatlanul jellemző. Ezenfelül az online vásárlási lehetőségek szélesedésével a háztartások külföldről is be tudják szerezni a szükséges termékeket, sok esetben kedvezőbb árszínvonalon, mint idehaza. A lakossági hitelek fokozatos emelkedése folytatódott az elmúlt időszakban is, ez pedig újabb löketet adhat a gazdaságnak. A Makronóm Intézet prognózisa szerint a háztartások fogyasztása idén 3,8 százalékkal nőhet, 1,9 százalékponttal támogatva így a növekedést, amelyet a jelentős béremelkedés és a mérséklődő infláció is támogat, majd jövőre – a növekvő reálbérek nyomán tovább enyhülő óvatosság következtében – 4,0 százalékkal bővülhet.