Kell-e temetni a 2025-ös növekedést? Várjunk azért még vele!

Molnár Dániel, a Makronóm Intézet senior makrogazdasági elemzője

Azt gondolhatnánk, hogy a 2025-ös növekedés teljes mértékben a gazdasági szereplők idei cselekedeteinek függvénye, azonban a matematika szomorú valósága, hogy annak egy jelentős része már mögöttünk van. Sporthasonlattal élve, a szezonbeli jó teljesítményt a felkészülési időszakban kell megalapozni.

Ennek az oka az úgynevezett áthúzódó hatás, angolul carry-over effect. Hogy megértsük, ez hogyan is működik, vegyük alapul egy adott negyedév növekedését. A negyedéves GDP-bővülés azt mutatja meg, hogy a megelőző év azonos időszakához képest mennyivel nőtt a gazdasági teljesítmény. Ez praktikusan megegyezik azzal, hogy az adott év egyes negyedévei között mekkora volt a növekedés.

Viszont ha ezt a gondolatot átültetjük a gyakorlatba, azt láthatjuk, hogy például

az első negyedéves növekedés jelentős része nem az adott évben következett be, hanem még a megelőző év 3 negyedévében.

Az éves GDP-bővülés tehát jelentős részben, tanulmányok szerint akár harmadában is, a megelőző évi gazdasági teljesítmény függvénye. Ebben a tekintetben kiemelten fontos lesz a 2024 negyedik negyedéves emelkedés mértéke, mivel ezt 3 negyedévig használjuk majd az éves növekedés meghatározásakor, míg az idei évből a legfontosabb az első negyedév lesz, amely 4 negyedévig „marad” majd velünk.

Január végén fontos GDP-adat érkezik

A tavalyi negyedik negyedéves GDP első becsléséhez ugyan még meg kell várni a január végét, azonban már vannak havi adataink néhány ágazatból, amelyek irányadók lehetnek, hogy hogyan is teljesített a magyar gazdaság. A kiskereskedelmi forgalom volumene októberben 1,2, míg novemberben 0,6 százalékkal nőtt a megelőző hónaphoz képest. Még ha a novemberi szinten is stagnál a forgalom decemberben (számítani lehet további bővülésre), a negyedéves ráta akkor is 1 százalékos emelkedést jelezne az ágazatban. Az ipar esetében az októberi 2 százalékos növekedést novemberben 1,6 százalékos zsugorodás követte, itt a decemberi stagnálás negyedéves alapon 0,3 százalékos bővülést adna az ágazatban.