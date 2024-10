Önként mászunk bele a takonyba

Hiszen a mindennapi valóságunk egésze is ugyanígy személyre szabhatóvá válik: az alfának elkeresztelt generációt nem érdekli már, mi a virtuális és mi nem az, és ez valamelyest érthető is. Hiszen tény, hogy a virtuális valóságban az egyre szofisztikáltabb eszközök segítségével egyre hihetőbb módon vetíthetnek elé egy penthouse lakást tengerparti kilátással ahelyett, ahol éppen él.

S ráadásul erre a megoldásra sokan ráfoghatják, hogy kiterjeszti a lehetőségeiket, valójában tehát demokratizál

– ha nem lenne az egész merő illúzió, jellemzően azok érdekében, akiknek tényleg van penthouse lakása tengerparti kilátással. Hogy az emberi kapcsolatok mennyisége és minősége is drasztikusan visszaeshet ezáltal, nem kétséges: ha emberünk aláveti magát a rendszernek, és polgár helyett felhasználóvá válik, ezért cserébe a valódi, befektetett munkát, időt, energiát igénylő emberi kapcsolatok helyett kaphat totálisan alávetett AI-kapcsolatokat; játszótársat, aki nyerni hagy, barátokat, akik nem sértődnek meg, párt, aki minden kívánalmat teljesít – már szexrobot sem kell hozzá, a virtualitás bizonyos kiegészítőkkel ezt bízvást-hamarost megoldja –, és ezzel párhuzamosan a „valódi” kapcsolatok értéke is devalválódhat majd, sőt, lassan képtelenekké is válunk majd azok fenntartására. Plasztikusan kifejezve, ha ez az irány folytatódik, az emberiség önként mászik majd bele a Mátrix vödör taknyába, és köti az agyára a virtuális valóságot.

Mert, visszatérve egy pillanatra Reeves tinédzsereihez, ez a legijesztőbb talán az egészben. Hogy az a szó, hogy „valódi” vagy „igazi” – már amennyiben megmarad bármiféle különbségtétel –, a mi generációinkkal ellentétben már nem valami többet jelent majd. Ellenkezőleg – valami kevesebbet, tökéletlenebbet, energiaigényesebbet. Esetleg még rosszabbat: valami ijesztőbbet.