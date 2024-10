Nem érti Magyar Péter öccse, hogy miért „pártmédiázzák” az új vállalkozását

Nyitókép: Youtube / Képernyőfotó

Magyar Péter öccse, Magyar Márton egy hosszabb interjút adott a Magyar Hangnak – akiknek az egyik újságírója amúgy Magyar Márton médiájában minimum hetente visszatérő vendég –, amely interjúban kifejtette, hogy nem érti, miért „tiszatévézik” a frissen megalapult Kontroll Média Szolgáltató Kft.-t.

„Híreket is közlünk majd, publicisztikákat is megjelentetünk, ám ezek mellett jó pár, a hagyományos médiában szokatlan dologgal is előrukkolunk, úgyhogy inkább csak simán weboldalnak nevezném magunkat” – mondta Magyar Márton, aki úgy fogalmazott, nem ő lesz az, aki egy „pártmédiát összerak a Tisza Pártnak” –