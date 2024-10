A DK után már a Tiszának is van Pravdája – Simicska újságíróit oda is fújta a szél

Nyitókép: Kontroll-képernyőkép

Megszületett Magyar Péterék médiája, hurrá! Lett tehát egy n+1-edik ellenzéki YouTube-csatorna, amin – igaz, más emberektől – meg lehet hallgatni ugyanazokat az erősen megszakállasodott gondolatokat újra és újra, amelyeket a Partizán, 444, Telex, 24.hu hullámhosszain már ma is meg lehet. (Tisztelet a kivételeknek, akik új gondolatokat hoznak be a diskurzusba.) Egy szó mint száz: el is rajtolt a Kontroll YouTube-csatorna, azon pedig visszatért az eredetileg a Jobbik közeléből induló, majd egy Márki-Zay Péterhez vezető kitérőt bemutató Szabadsajtó Klub; Gulyás Balázs beszélgetőműsora Stumpf Andrással, Tóta W. Árpáddal és Tompos Ádámmal.

Nézem ezt a négy így-úgy kitüntetett újságírót Magyar Péter testvérének nettévéjében – ne feledjük, van itt Joseph Pulitzer-emlékdíjas publicista, akit még a Kúria is kitüntetett „a magyar nemzet közösségének méltóságát sértő” írásáért, Junior Prima-díjas politikai elemző/publicista, ELTE-díjas riporter, de még egy valamikor réges-rég, egy messzi-messzi Galaxisban az akkori Orbán-kormányhoz kapcsolódó filmes is –, és nem tudok másra gondolni, mint hogy látványosan lesüllyednek pártpropagandistává. Nem magyarpéteri, szókiforgatós értelemben, mint kedves kollégáim, vagy épp Dezső András, hanem szó szerint. Na jó, Tóta W. esetében ez nem süllyedés, nála ez inkább minőségi javulás. A többiek viszont

sajnos szügyig süllyednek a legfrissebb pártmédium propagandaadásában az értelmiséginek vélt, kisujjeltartott mocskolódásba, és látványosan kerülik a forró kását – egyedül Stumpf pillant rá néha-néha, a szerkesztők heves bólogatására, de erről majd később.

Van itt minden, mi az egyszeri Magyar Péter-szavazónak ingere: Stumpf a maga keresztényi szeretetében buzizik egy jóízűt Bayer kapcsán, Tóta meg a maga ateista szeretetének megnyilvánulásaképp megvédi Magyar Pétert, megdicséri Dobrevet és letuskózza Orbánt, akibe fejszét helyezne, annak élével előre, mint jó tuskókba szokás, majd szépen négyen megdicsérik Webert, hogy „ejj, de milyen jól tette, hogy megdicsérte Magyart és betámadta Orbánt”. Ott van minden klasszikus újellenzéki duma.