Meghiúsult merénylet: itt tart most az október 23-ára tervezett fegyveres támadás ügye

Arról is beszámoltunk, hogy tekintettel az elmúlt hónapok nemzetközi eseményeire – amikor több vezető politikust értek fegyveres támadások –, a magyar szolgálatok és a Terrorelhárítási Központ (TEK) is kiemelt figyelmet fordítanak az ilyen jellegű információk ellenőrzésére és a szükséges intézkedések megtételére – közölték a Magyar Nemzet megkeresésére, illetve a portál birtokába került egy videó is, amin a letartóztatás látható.

Alkotmányos rend elleni szervezkedés

A legfrissebb információk szerint letartóztatta a bíróság a társaival fegyveres merényletet tervező fiatalt, a férfit a hétvége folyamán fogták el,

alkotmányos rend elleni szervezkedés bűntettével gyanúsítják.

„A férfi megalapozottan gyanúsítható alkotmányos rend elleni szervezkedés bűntettével, amelyet a törvény öttől tíz évig terjedő szabadságvesztéssel fenyeget. A nyomozás külföldi társhatóságok jelzése alapján indult meg, a terheltet a Rendőrség a Terrorelhárítási Központtal közös, szakszerű művelet keretében fogta el. A Fővárosi Főügyészség a gyanúsított letartóztatását indítványozza. A főügyészség álláspontja szerint az elkövetés körülményeire figyelemmel mind a bizonyítás jogellenes befolyásolásának, mind a bűnismétlésnek a veszélye valós, így enyhébb kényszer intézkedés nem jöhet szóba.

A letartóztatás elrendelésének tárgyában a nyomozási bíró várhatóan ma dönt. Az ügyben több gyanúsított van”

– áll az ügyészégi közleményben.