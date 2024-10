Friss információk érkeztek az október 23-i merényletre készülő fiatalokról

A médiumok nagy része ugyanazzal a fotóval illusztrálta a hírt, melyen a Legenda Sörfőzde Center Kövirózsa utcai épülete látható, amely egy rendőrség feliratú szalaggal lett körbekerítve.

Ezúton szeretném a hírt cáfolni, egyrészt az eset október 16-án nem a Legenda Sörfőzde Centerben történt, hanem az onnan három kilométerre levő Legenda Bowling közelében. Így az a fénykép, mely jól felismerhetően sörözőnket ábrázolja, téves, sőt továbbmegyek, hamisított is

– közölték.

Mint mondták, a fotót a Google Térképről vették le, amire rászerkesztették a rendőrség feliratú szalagot. „Az eredeti képet az ismert helymeghatározó felületen könnyen meg is lehet találni. De a hír nemcsak a fénykép miatt téves, hanem azért is, mert a fiatalok elfogása nem a Legenda Bowlingban történt, hanem az utcán. A külföldi, valószínűleg belga fiatalok a HÉV felől tartottak a Nógrádverőce utcán, amikor a rendőrségi rajtaütés történt” – tették hozzá.

Elmondásuk szerint egyikük sem volt a Legenda Bowlingban, egyikük sem volt a vendégük, és a rendőrség emberei sem jártak a Legenda Bowlingban. Hangsúlyozták, hogy

az akciót a söröző biztonsági kamerái is rögzítették, és a felvételeken is jól látszik, hogy a fiatalokat a rendőrök az utcán, a sörözővel szembeni oldalon állítják meg.

Azt is elmondták, hogy miután a sajtó leközölte a téves információkat, a közösségi oldalakon is terjedni kezdett a hír, amely nagyon sok rosszindulatú hozzászólást váltott ki, ami árt a jó hírnevüknek. Ezért valamennyi sajtóorgánumtól helyreigazítást kérnek, illetve a jó hírnév megsértése miatt megteszik a szükséges jogi lépéseket is.