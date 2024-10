Megbolygatta a méhkast Csárdi Antal: kitört az éhezők viadala az LMP romjain

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Megy a marakodás az LMP romjain, miután a párt egyetlen, egyéni választókerületből bejutott parlamenti képviselője, Csárdi Antal bejelentette, kilép a pártból, sőt a képviselőcsoportból is, így megszűnik a zöld alakulat országgyűlési frakciója.

Csárdi azzal indokolta a döntését, hogy megdönthetetlen bizonyítéka van arról, hogy még azelőtt, hogy a kongresszus döntött volna a Vitézy-projektről, előrehaladott egyeztetések zajlottak Rogán Antal, Vitézy Dávid és a párt vezetése között. Nem azt tekinti bajnak, hogy leültek tárgyalni, hanem azt, hogy választási stratégiát egyeztetnek. Amikor Csárdi erről beszélt Ungár Péterrel, az LMP elnöke tagadta, hogy leült volna Rogánnal, de azt nem, hogy stratégiai egyeztetést folytattak – nyilatkozta a 444-nek.

A kisebbfajta botrány kapcsán boldog-boldogtalan, az ügyben érintett és kevésbé érintett elmondta a véleményét. Vitézy Dávid Facebook-posztban közölte, ő az országos pártpolitikában továbbra sem szeretne részt venni,

„a pletykálkodásra, hazudozásra, jólértesültséget álcázó árulásra és persze folyamatos kavarásra alapuló régi ellenzéki virtusból a jövőben is szeretnék kimaradni,

és Budapest, illetve a magyar vasút valódi ügyeire koncentrálni, ahogy eddig is tettem” – közölte, majd hozzátette, „Csárdi Tóni a kampányomat mindvégig támogatta (ő volt az egyetlen Tóni, aki ezt tette), ezt köszönöm neki. LMP-s vezetőként ő is az egyike volt azoknak, akik rábeszéltek az együttműködésre jóval a párt erről szóló hivatalos döntései előtt, és Szentkirályi Alexandra visszalépése után két nappal is ott izgult és drukkolt az eredményvárómon”

Ezért szerinte finoman szólva sem hiteles az, amit most, öt hónappal később, nyilvánvalóan a 2026-ra megindult országos pártpolitikai helyezkedés részeként előad.

A HVG a Miniszterelnöki Kabinetirodától érdeklődött arról, volt-e egyeztetés Rogán Antal, Ungár Péter és Vitézy Dávid között a júniusi önkormányzati választást megelőzően. A Kormányzati Tájékoztatási Központ annyit válaszolt a lapnak:

Ha Csárdi Antal képviselő úr el akarja hagyni a saját pártját, keressen jobb indokot!”

Hadházy Ákos szintén a közösségi médiában fejtette ki az álláspontját. A parlamenti képviselő azt írta, azzal, hogy Csárdi – szemben más LMP-s és párbeszédes kollégájával – nemcsak a pártjából lép ki, hanem a frakcióból is, lemond a frakcióvezető-helyettesi pozíciójáról és ezzel együtt járó plusz fizetésről is. Ez egyrészt megerősíti, hogy ő tisztességes, de sajnos megerősíti azt is, hogy az általa látott bizonyíték a Rogán-Vitézy-Ungár tárgyalásokról tényleg komoly lehet.