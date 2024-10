Nyitókép: Vitézy Dávid Facebook-oldala

„Tegnap megalakult a Fővárosi Közgyűlés, és a vezetésemmel a Podmaniczky Mozgalom képviselőcsoportja is, Szilágyi Annával és Gál Józseffel, a Vitézy Dáviddal Budapestért – LMP közös listán bejutott képviselőkkel közösen. Köszönjük minden budapesti támogatását!

5 pontban az alakuló ülésről:

1. Az első nap nekem bizonyította, hogy kitartó munkával és érdemi javaslatokkal lehet többséget teremteni: a BKK-rendészetre vonatkozó javaslatomat egyhangúlag fogadta el a Közgyűlés, végül még az a Karácsony Gergely is mögé állt, aki a kampányban legjobban támadta az elképzelést.

Innentől a megvalósításon a sor, minden lépésnél ott leszek és figyelni fogom, hogy valóság legyen a tervekből.

2. A programom két másik eleme kapcsán is sikerült többséget teremteni, ráadásul az egyik esetben fideszes, a másik esetben kutyapárti együttműködéssel. Visszaszerelik a leszerelt köztéri kukákat és a javaslatomra a köztéri szelektív hulladékgyűjtés is elindul legalább elsőként a nagyobb csomópontokban. Ahogy pedig már tegnap írtam róla, az Állatok Világnapján az állatvédelem terén is nagyot léptünk előre, a programomban szereplő állatvédelmi központ létrehozásáról döntött a Közgyűlés.

3. Megalakult a frakciónk, Podmaniczky Mozgalom néven. Fogok még erről írni, de idén, ennek a Közgyűlésnek a létrejöttekor Podmaniczky Frigyes születésének 200 éves évfordulóját ünnepeljük, akinél többet a szeretett fővárosünk kiépüléséért és fejlődéséért senki nem tett. Podmaniczky a Fővárosi Közmunkák Tanácsa alelnökeként történelmi léptékben tett Budapest fejlődéséért egy olyan időszakban, amikor súlyos problémák és viták terhelték városunk mindennapjait, de képesek voltak ezen felülemelkedni. Budapest végül nem csak egyesült, de a szédítő erejű fejlődés városa is lett, melyek eredményeire máig büszkék vagyunk. Podmaniczky tudta azt is, ahhoz, hogy Budapest igazán jó hely legyen, egyszerre kell foglalkozni téglával, asztfalttal és az emberekkel is – egyszerre volt az Andrássy út megépítésének, Budapest csatornázásának atyja és az Opera megteremtője is.