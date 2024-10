Kiszámolták: ennyien lehettek jelen Orbán Viktor beszédén

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila

Ahogy arról a nap folyamán többször is beszámoltunk, megtelt a Millenáris Orbán Viktor miniszterelnök ünnepi beszédére. Több helyszíni beszámoló szerint is nem sokkal a beszéd kezdete előtt is óriási sorok álltak a bejáratok előtt.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezetője, amellett, hogy felhívta arra a figyelmet, hogy még a Telex újságírója sem tudta eltagadni a tényt, hogy megtelt a rendezvény színtere, nemrég egy kalkulációt is közölt arról, hogy mennyien hallgathatták élőben a miniszterelnök szavait.