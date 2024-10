Kiderült: Karácsony Gergelyék ezeken az útszakaszokon csökkentették a sebességhatárt

A társaság internetes oldalán azt is elolvashatjuk, hogy a Közlekedésbiztonsági Stratégiában is szereplő sebességcsökkentési intézkedések megvalósítását a BKK és a Budapest Közút vállalta magára. A tervek kidolgozásában jelentős segítségnek bizonyult a társaság által kifejlesztett, adat- és mesterséges intelligencia-alapú prediktív modell. Segítségével 5 év adatainak értékelése mellett sikerült megbizonyosodni arról, hogy a biztonságos közlekedés érdekében mely területeken lehet szükség változásra.

Az új sebességcsökkentési tervekkel biztonságosabbá válik a hétköznapi közlekedés (forrás: bkk.hu)

Az stratégiai intézkedések nem titkolt célja, hogy kevesebb baleset történjen az utakon, ezzel együtt tovább csökkenjen a budapesti súlyos és halálos sérülések száma. Így a biztonságos közlekedés érdekében több helyen is módosítják a megengedett legnagyobb sebességet. A helyszínek kijelölésekor a BKK szakemberei egyébiránt figyelembe vették, hogy az adott útszakaszokon az elmúlt években hány esetben történtek olyan incidensek, amelyek alacsonyabb sebességnél megelőzhetők lettek volna.

Az új módosítások alapján az alábbi helyszíneken változnak a sebességhatárok, avagy így csökken a megengedett legnagyobb sebesség: - az Andrássy út Oktogon és Bajcsy-Zsilinszky út közötti szakaszán a korábbi 50 km/óráról 40 km/órára;

- a Bécsi út Vörösvári út és Reménység utca közötti szakaszán 60 km/óráról 50 km/órára;

- a Váci út Róbert Károly körút és Dózsa út közötti szakaszán 70 km/óráról 50 km/órára;



A további helyszínekkel kapcsolatban a BKK egyeztetést kezdeményez az érintett kerületekkel.

Az új sebességhatárok bevezetése a gyalog, kerékpárral vagy egyéb mikromobilitási eszközzel közlekedők biztonságát is szem előtt tartja, emellett a szakemberek a változtatásokat követően kiemelt figyelmet fordítanak az érintett útszakaszokon bevezetett intézkedések hatásaira. Ez azt jelenti, hogy folyamatosan mérik az ott közlekedők sebességét, monitorozzák a forgalmat. Mint a BKK honlapján leírtakból kiderül, az Attila út Mikó utca és Alagút utca közötti szakaszára vonatkozó vizsgálatok jelenleg is zajlanak. Ezen a területen október elején vezettek be hasonló intézkedéseket.