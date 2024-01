Nem lesz kegyelem a gyorshajtóknak: 1700 új kamerával vadásznak majd a szabálytalankodókra

Megkezdték a horvát utakon azoknak az új sebességmérő kameráknak a telepítését, amelyek az idei évtől jókora változást hoznak az ország közúti közlekedésében. A modern, két irányban is mérő traffik nemcsak a sebességet figyelik majd, hanem a többi szabálysértést is – írja a Világgazdaság.

Egyenes úton, akár 600 méteres távolságból is képesek lesznek bemérni a száguldozókat, sőt azt is észreveszik, ha valaki vezetés közben telefonál, vagy nincs bekötve. A fejlesztők még a rendszámukat eltakaró motorosokra is gondoltak. A kamerák ugyanis, ha ilyet észlelnek, azonnal értesítik a legközelebbi járőrt, aki ezután leállítja a motorost.

Az országszerte 1700 kamerából álló rendszer egységeinek egy részét az autópályákon található alagutakban és azok környékén szerelik fel,

mivel a gyorshajtás ott a legveszélyesebb. Külön érdekesség, hogy a mérőműszereket időnként át fogják helyezni, így az autósok sosem tudhatják biztosan, hogy mely szakaszon van épp a kamera.

A büntetést még külföldre is kiküldik, ha pedig a vétkes nem fizet, akkor egy uniós megállapodás értelmében az illetékes ország hatóságai hajtják be a bírságot.

A bírságokról

A horvát hatóságok meglehetősen szigorúan büntetik a szabálytalankodó autósokat. A sebességhatár enyhe, legfeljebb 15 százalékos túllépéséért 30 eurós bírság jár, de a sofőröknek ugyanennyit kell fizetniük akkor is, ha nincsenek bekötve.

Vezetés közbeni telefonálásért már 100 eurós bírság jár, ahogy a megengedett sebesség 25 százalékkal való meghaladásáért is.

Aki ennél is gyorsabban megy, az pedig 300 eurós csekkre számíthat. Ha rendőr állítja le az autóst, és több súlyos szabálysértést, esetleg komoly ittasságot is megállapít, akkor a kiszabható bírság összege akár a 4000 eurót is elérheti.

