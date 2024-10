Íme, az új magyarországi jelentéstevő, akinek mindene a migráció, az Izrael-ellenesség és a háború

Egy téma a középpontban

Strik emellett az úgynevezett palesztin menedékjogot is kutatta, dolgozott a Holland Menekültügyi Tanácsnak, volt holland városi és parlamenti képviselő, ahol persze megint csak a migráció volt a „szakterülete”. A hírhedt LIBE bizottságnak is tagja, ezen belül a migráció és jogállamiság a fő témái politikusként.

Az EP dokumentumaiból az is kiderül, hogy most is számos migránspárti szervezetben benne van, ilyen példáuln a kelet-hollandiai menekültügyi panaszbizottság elnöke, de fizetést kap a migránspárti holland egyetemtől is.

Nyár óta tartó EP-képviselősége alatt közel két tucat egyeztetést folytatott le a migráció kapcsán egyes NGO-kkal, de az is előfordult, hogy

egyetlen napon több mint tíz migránspárti szervezettel egyeztetett, a Soros György nevével fémjelzett portfólióból.

Ezek között volt a Human Rights Watch, a Helsinki EU Office, a Save the Children, a CEPS, a Refugee Legal Support, az Amnesty International és a Transparency International.

Strik a migrációs paktum, illetve az ezzel összefüggésben kialakított kvótarendszernek is nagy támogatója. „Örülök, hogy ösztönözzük a letelepítést, és hogy a tagállamoknak most először kell szolidaritást vállalniuk” – mondta idén tavasszal a migrációs paktum kapcsán. Szerinte ez a magyar kormány és mások által is támadott döntés lehetőség arra, hogy megosszuk a felelősséget, véget vessünk a visszaküldéseknek, fenntartsuk a menedékjogot, és újra emberivé tegyük a befogadást. A holland politikus persze aktívan segítette a paktum kidolgozását.

A soligengeni késes támadás kapcsán az EP-ben sérelmezte, hogy a németek visszaállítják a határellenőrzést, és kifejtette, egyes politikai csoportok szerinte a migránsok démonizálására használják a migráns által elkövetett támadását.

A „szuperhős”

Egyértelmű migránspártiságát mutatja az a kisfilm is,

amelyben magát szuperhősnek állítja be, aki biztonságos és legális utat biztosít a migránsoknak Európába.

Strik mindemellett interjút készített azzal az ügyvéd párral, akik elsőnek perelték be a Frontexet a migránsok jogainak megsértése miatt