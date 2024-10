Fact check: nem a CSOK okoz lakhatási válságot

Ellenben Európa más országaiban, például Németországban és ott, ahol a migráció nagyobb mértékű volt, már érezhető volt a válság. Ott eleve jóval többen éltek bérlőként, s először épp ezekben a bérlakásokban helyezték el az érkező migránsokat, így nagyon rövid idő alatt drasztikus bérlakáshiány alakult ki. Nagy számban voltak olyanok, akiknek ki kellett költözni a bérleményükből, át kellett adni azt a migránsoknak, s nem találtak maguknak megfelelő lakásmegoldást.

Így alakulhatott ki, hogy egy-egy német családnak ki kellett költöznie a bérelt lakásából, hogy Ahmedék beköltözhessenek.

Erre sajnos eredményes válasz nem igazán született sehol, de számos, már korábban is a szegénységgel foglalkozó civil szervezet új lehetőséget talált olyan narratívák kidolgozására, amelyet a baloldali szavazók elfogadnak. Így történt ez nálunk is – ismétlem, még a lakhatási válság előtt. Lefordították például a „Social Housing Agency”-t, s bekerült a főpolgármester programjába a budapesti szociális lakásügynökség felállítása. Utóbbi kiemelkedően mutatja Karácsonyék hasznosságát: a sajtóhírek szerint összesen két tucat lakást sikerült bevonni a programba, s ennél biztosan kevesebbet adtak bérbe – aminek azért valljuk be, a budapesti albérleti piacra elenyésző hatása van.