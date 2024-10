A klub első szabálya: nem beszélünk róla, hogy 25 éve péniszt vágtak be egy mozifilmbe

Nyitókép: Intercom

Első szabály: ugye mindenki tudja?

Lehet, hogy nem minden nagy rendezőt emlegetnek egy lapon Steven Spielberggel és Francis Ford Coppolával vagy Martin Scorsese-vel, de bőven akadnak még mások is, akiket megilletne e privilégium. Többek között ilyen az a David Fincher is, aki a zenei műfajt dobva nemcsak többször átverte a nézőket, de még jól rájuk is ijesztett, sőt akár ezt a kettőt még keverte is.